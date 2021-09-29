МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Почти половина россиян работает сверхурочно, в первую очередь это касается тех, кто занят на транспорте и в логистике, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Каждый третий россиянин замерзает на работе этой осенью

Сервис провел исследование и выяснил, зачем и как часто жители России задерживаются на работе. В исследовании приняли участие более 6 тысяч пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов страны.

"Почти половина (48%) опрошенных россиян отметили, что часто работают сверхурочно. Еще 37% респондентов рассказали, что иногда тоже задерживаются на рабочем месте. Только 15% участников исследования отметили, что стараются всегда уходить с работы вовремя", — выяснили авторы исследования.

Чаще всего те, кто перерабатывают, отмечали, что заняты в сфере транспорта и логистики — ее отметили 23% опрошенных. Еще 16% работающих сверхурочно респондентов указали отрасль производства и промышленности. 15% перерабатывающих участников исследования указали сферу продаж, 12% — строительства, а 11% — медицины.

При этом 24% отметили, что перерабатывают менее трех часов в неделю. Наибольшее число респондентов (29%) указали сверхурочную работу от трех до пяти часов в неделю. Еще 22% участников исследования перерабатывают от пяти до 10 часов, а 25% — более 10 часов в неделю.

Кроме того, 70% респондентов рассказали, что их работодатели не оплачивает сверхурочное время дополнительно. 13% опрошенных отметили, что в их компании за переработки выплачивают менее 10% зарплаты. От 10% до 30% зарплаты за сверхурочные часы выплачивают компании 6%. Еще 4% участников исследования указали, что в их компании платят за переработки 30-50% зарплаты, а 7% отметили выплаты размером более 50% зарплаты.

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