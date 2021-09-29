МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ, Максим Рубченко. Глобальный энергетический кризис набирает обороты. Пока Европа переживает шок от рекордных цен на газ, промышленники США требуют от своего правительства ограничить экспорт СПГ, Великобритания столкнулась с дефицитом топлива на автозаправках, а в Китае происходят масштабные отключения электроэнергии. Тотальный ущерб: по кому ударит рост газовых цен в Европе

ПРАВЬ, БРИТАНИЯ, БЕНЗИНОМ

23 сентября нефтяная корпорация BP объявила, что закрывает несколько десятков своих АЗС из-за нехватки водителей бензовозов. Дело в том, что до Brexit водителями грузовиков в Великобритании работали в основном мигранты из Восточной Европы. Теперь они уехали и сегодня нехватка водителей грузовиков в стране оценивается примерно в 100 тысяч человек, включая 20 тысяч водителей бензовозов.

Напуганные сообщением BP автовладельцы начали лихорадочно скупать бензин на заправках, которые еще работали, заливая топливо не только в баки но и в канистры — про запас. В результате к прошлым выходным дефицит топлива возник на каждой третей из 1,2 тысячи АЗС BP. В воскресенье EG Group, владелец сети автозаправок Asda, объявила об ограничении продажи всех сортов топлива суммой 30 фунтов в одни руки (примерно треть бака среднего автомобиля). После этого рынок рухнул: из-за панических покупок бензина британцами к концу дня в понедельник из 8380 АЗС в стране закрылись от 50% до 90% (в зависимости от региона), а к еще работающим выстроились многокилометровые очереди. Британия принимает новые меры из-за нехватки топлива на АЗС

Чтобы сбить ажиотажный спрос, британское правительство решило мобилизовать водителей армейских бензовозов для доставки топлива на АЗС. Но теперь главным фактором беспокойства автовладельцев стали растущие цены на нефть: в начале недели котировка Brent впервые за три года превысила отметку 80 долларов за баррель. И это не предел: Goldman Sachs выступил с прогнозом, что в декабре цена на нефть марки Brent вырастет до 90 долларов, а один из руководителей второй в мире нефтетрейдинговой фирмы Trafigura Бен Лакок заявил в интервью Bloomberg, что не удивится, если цена вырастет и до 100 долларов за баррель. Так что владельцы автомобилей продолжают закупать топливо впрок, опасаясь, что скоро оно существенно подорожает.

Но это только один аспект энергетического кризиса, поразившего Британию. Второй тоже связан с Brexit. "Страны, участвующие во внутреннем энергетическом рынке ЕС, используют аукционы для торговли электроэнергией друг с другом, что позволяет постоянно уравновешивать цены на всем континенте, — указывает в своем отчете нидерландский Rabobank. — Рынок электроэнергии Великобритании был отделен от рынка континента, из-за чего стал более подверженным значительным колебаниям спроса и предложения. Эти колебания существенно усложняют балансировку энергосистемы, особенно в связи с тем, что структура энергобаланса меняется в сторону возобновляемых источников энергии".

ПОДНЕБЕСНАЯ ВО ТЬМЕ

Еще одной жертвой разворачивающегося энергетического кризиса стал Китай: по сообщению интернет-издания Jiemian News, в двадцати китайских провинциях, на которые приходится более 66% ВВП страны, уже установлены ограничения на потребление электроэнергии для промышленных предприятий и жилых домов. Эксперты: рост цен на СПГ стимулирует Азию переводить генерацию на нефть

В провинции Цзянсу 143 предприятия полностью остановили работу, а еще более тысячи заводов вынуждены работать по схеме "два дня через два". Власти провинции Гуандун приказали местным предприятиям держать потребление электроэнергии на 15% ниже полного уровня загрузки, из-за чего некоторые предприятия даже перешли на график работы "два дня через пять". В провинции Чжэцзянь остановлено около 160 заводов и фабрик с высоким потреблением электроэнергии, а в провинциях Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян начались отключения электроэнергии в жилых кварталах, из-за чего в домах не работают лифты и вентиляция.

Главной причиной дефицита электроэнергии стал рост цен на энергетический уголь почти в два раза за год, при том, что регулируемые государством тарифы для потребителей остались неизменными. "Отключения электроэнергии в Китае и перебои в производстве могут быть следствием того, что электростанции сократили свою работу, чтобы снизить убытки, поскольку стоимость топлива превысила регулируемые тарифы", — объясняет главный экономист и руководитель исследовательской группы Next Generation банка Julius Baer Норберт Рюкер.

Действительно, как свидетельствуют китайские аналитики, некоторые электростанции, столкнувшись с подорожанием угля, остановили работу "на техническое обслуживание". "Многие другие электростанции работают не на полную мощность и не собираются увеличивать выработку электроэнергии, поскольку это означает потерю денег", — заявил агентству Reuters декан Китайского института исследований энергетической политики при Университете Сямэня Лин Боцян.

Чтобы успокоить население, Китайский совет по электричеству опубликовал заявление, что "для обеспечения запасов угля на зимний период энергетические компании продолжают увеличивать его закупки, независимо от рыночной стоимости". Государственная энергораспределительная компания State Grid в свою очередь выступила с заявлением, что будет гарантировать поставки электричества "и решительно поддерживать развитие экономики и безопасность людей". Китай попросил существенно увеличить поставки электроэнергии из России

Тем временем Пекин обратился к России с просьбой существенно увеличить поставки электроэнергии. Кроме того, КНР договаривается об увеличении закупок угля в России и Малайзии, что усиливает повышательное давление на топливные рынки. "Назревающий в Китае энергокризис вызван снижением угольной генерации, — отмечает аналитик ФГ "ФИНАМ" Анна Зайцева. — Это может привести к частичному замещению угля на нефть и газ, что будет способствовать росту спроса на них. В условиях сохраняющегося дефицита на рынке нефти увеличение спроса со стороны Китая может стать дополнительным драйвером для дальнейшего роста нефтяных цен".

КАСКАДНЫЙ ЭФФЕКТ

Следующим центром энергетического кризиса обещает стать Бразилия: из-за рекордного снижения уровня воды в реке Парана большинство ГЭС в стране остановили выработку энергии. Компенсировать этот провал практически нечем: закупать уголь при нынешних ценах страна не может, а практически вся добываемая нефть уже законтрактована, так что резервов, которые можно было бы направить на тепловые электростанции, у Бразилии нет.

По мере расширения энергетического кризиса в зоне риска оказывается все больше отраслей экономики. Так, перебои с электроснабжением в Китае обещают резко усилить дефицит полупроводников, от которого уже сейчас страдают многие сферы — от электронной промышленности до автопрома. В числе компаний, предприятия которых были вынуждены остановить работу из-за ограничений на энергообеспечение, оказались Pegatron, которая собирает iPhone на заводах в Куньшане и Сучжоу, Foxconn Eson Precision Engineering — один из крупнейших поставщиков комплектующих для Apple и Tesla, производитель печатных плат Unimicron Technology Corporation — еще один поставщик Apple, производитель динамиков для iPhone Concraft Holding и многие другие. Страны Quad выявят уязвимости в системе поставок полупроводников

"Наше моделирование показывает, что глобальные хранилища будут практически пустыми в случае холодной зимы, — пишут аналитики Rabоbank. — Это был бы катастрофический сценарий, которого на данный момент рынок пытается избежать за счет повышения цен настолько, что спрос будет вынужден сокращаться. Мы начинаем наблюдать эту динамику в реальном времени, поскольку производители удобрений и другие промышленные предприятия в Европе вынуждены закрыться в результате высоких цен на природный газ".

Так BASF, крупнейшая в мире химическая компания, объявил о сокращении производства аммиака в Германии и Бельгии из-за рекордно высоких цен на природный газ. При этом за последний месяц цены на азотные удобрения в Балтийском регионе выросли на 35%, а за год их рост составил два с лишним раза. Неизбежным следствием этого станет глобальный рост цен на продовольствие в следующем году. Но проблема не только в этом.

"Производство удобрений — яркий пример, демонстрирующий сложный характер нынешних цепочек поставок, — отмечает Rabоbank в своем отчете. — Например, ключевым побочным продуктом на современных заводах по производству удобрений является пищевой углекислый газ, который затем используется для оглушения животных при убое в мясной промышленности и для инъекций в упаковку для продления срока хранения продуктов. Таким образом, нехватка природного газа может даже обернуться нехваткой мяса, как предупреждает Британская ассоциация мясопереработчиков (BMPA)".