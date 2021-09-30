Счетная палата предлагает снять ограничения по срокам использования материнского капитала в России
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Счетная палата предлагает снять ограничения по срокам использования материнского капитала в России, говорится в сообщении ведомства по итогам проверки использования средств федерального бюджета на реализацию дополнительных мер господдержки семей с детьми в виде материнского (семейного) капитала.
"В настоящее время до исполнения ребенку трех лет средства маткапитала можно использовать на получение кредита, дошкольное образование, приобретение товаров для детей-инвалидов и ежемесячные выплаты. При этом их нельзя использовать на покупку жилья, иные виды образования и накопительную пенсию. Мы предлагаем это ограничение снять", — приводятся в сообщении слова аудитора Сергея Штогрина.
По расчетам СП, такая мера затронула бы более 1,5 миллиона человек, которые получили сертификаты в период с 2018 по 2020 год и на 1 января 2021 года не обращались за использованием маткапитала. "На реализацию этого предложения потребуется порядка 47,2 миллиарда рублей", — сообщил аудитор.
Всего за 2009-2020 годы на программу маткапитала израсходовано 2,9 триллиона рублей. Как показал проведенный аудит, с 2007 года сертификаты получили более 10 миллионов семей, а 77% из них уже воспользовались средствами полностью или частично. Преимущественно полученные средства семьи направили на улучшение жилищных условий (2,7 триллиона рублей), на втором месте – образование детей.
СП также указала на проблемы, одна из которых связана с остатками средств на счетах граждан, образовавшихся из-за индексации размера маткапитала, которая была произведена в период между подачей заявления на получение средств в полном объеме и их непосредственным перечислением.
"За 10 лет уже набралось свыше 700 тысяч таких граждан с остатками на счетах в пределах до 25 тысяч рублей. И эти остатки висят, о них даже иногда люди не знают. При этом их наличие не позволяет признать право граждан на маткапитал прекращенным. В связи с этим мы предлагаем выплатить остатки всем, у кого они числились на 1 января соответствующего года", — добавил Штогрин.
Другая проблема — неравные возможности реализации маткапитала для семей с одним и двумя детьми. "При рождении первого ребенка семья получает ежемесячное пособие до 3 лет из федерального бюджета. На второго ребенка такое пособие уже не выплачивается, но разрешается использовать средства маткапитала. Таким образом, получается неравное положение, когда семьи с одним ребенком имеют поддержку из федерального бюджета, сохраняя при этом маткапитал в полном объеме. А семьи со вторым ребенком вынуждены тратить средства маткапитала на текущие расходы, сокращая тем самым возможности его использования на улучшение жилищных условий и образование детей. Мы предлагаем это урегулировать", — заключил аудитор.
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