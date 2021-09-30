МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Счетная палата предлагает снять ограничения по срокам использования материнского капитала в России, говорится в сообщении ведомства по итогам проверки использования средств федерального бюджета на реализацию дополнительных мер господдержки семей с детьми в виде материнского (семейного) капитала. Россияне смогут получать детские пособия только на "Мир" или наличными

"В настоящее время до исполнения ребенку трех лет средства маткапитала можно использовать на получение кредита, дошкольное образование, приобретение товаров для детей-инвалидов и ежемесячные выплаты. При этом их нельзя использовать на покупку жилья, иные виды образования и накопительную пенсию. Мы предлагаем это ограничение снять", — приводятся в сообщении слова аудитора Сергея Штогрина.

По расчетам СП, такая мера затронула бы более 1,5 миллиона человек, которые получили сертификаты в период с 2018 по 2020 год и на 1 января 2021 года не обращались за использованием маткапитала. "На реализацию этого предложения потребуется порядка 47,2 миллиарда рублей", — сообщил аудитор.

Всего за 2009-2020 годы на программу маткапитала израсходовано 2,9 триллиона рублей. Как показал проведенный аудит, с 2007 года сертификаты получили более 10 миллионов семей, а 77% из них уже воспользовались средствами полностью или частично. Преимущественно полученные средства семьи направили на улучшение жилищных условий (2,7 триллиона рублей), на втором месте – образование детей.

СП также указала на проблемы, одна из которых связана с остатками средств на счетах граждан, образовавшихся из-за индексации размера маткапитала, которая была произведена в период между подачей заявления на получение средств в полном объеме и их непосредственным перечислением.

"За 10 лет уже набралось свыше 700 тысяч таких граждан с остатками на счетах в пределах до 25 тысяч рублей. И эти остатки висят, о них даже иногда люди не знают. При этом их наличие не позволяет признать право граждан на маткапитал прекращенным. В связи с этим мы предлагаем выплатить остатки всем, у кого они числились на 1 января соответствующего года", — добавил Штогрин.

Другая проблема — неравные возможности реализации маткапитала для семей с одним и двумя детьми. "При рождении первого ребенка семья получает ежемесячное пособие до 3 лет из федерального бюджета. На второго ребенка такое пособие уже не выплачивается, но разрешается использовать средства маткапитала. Таким образом, получается неравное положение, когда семьи с одним ребенком имеют поддержку из федерального бюджета, сохраняя при этом маткапитал в полном объеме. А семьи со вторым ребенком вынуждены тратить средства маткапитала на текущие расходы, сокращая тем самым возможности его использования на улучшение жилищных условий и образование детей. Мы предлагаем это урегулировать", — заключил аудитор.

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