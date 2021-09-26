МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" устанавливает, в каких случаях у мужчин возникает право на материнский капитал. Так, мужчина вправе рассчитывать на маткапитал, если он является единственным усыновителем первого ребенка, ранее не воспользовавшимся правом на дополнительные меры господдержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2020 года. Об этом рассказывает агентству "Прайм" доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Капитанец. Кому положены льготы и доплаты к пенсии от государства

Маткапитал также можно получить, если мужчина является единственным усыновителем второго, третьего ребенка или последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2007 года.

"Согласно постановлению Конституционного Суда РФ от 29.06.2021, если мужчина в установленном порядке признан в качестве единственного родителя детей, рожденных для него суррогатной матерью, а впоследствии вступил в брак и воспитывает своих детей в семье совместно с усыновившей (удочерившей) их супругой, он также может получить материнский капитал", — говорит специалист.

В некоторых случаях право на материнский капитал переходит к отцу (усыновителю) ребенка (детей). То есть возникшее в связи с рождением (усыновлением) женщиной детей право на дополнительные меры господдержки не прекращается, а переходит к супругу (например, в случае смерти женщины). Собянин удвоил материальную помощь ветеранам

Эксперт напоминает также, что право на материнский капитал возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство РФ, у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка, начиная с 1 января 2020 года.

При возникновении права на дополнительные меры господдержки лиц, не учитываются дети, в отношении которых данные лица были лишены родительских прав или в отношении которых было отменено усыновление, а также усыновленные дети, которые на момент усыновления являлись пасынками или падчерицами данных лиц.

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