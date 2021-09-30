МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Все средства пенсионных накоплений одномоментно, одной суммой, могут получить ряд категорий граждан, напомнили в Нижегородском областном отделении ПФР. СМИ: Минфин выработал план действий по "замороженной" компоненте пенсии

Так, речь идет о гражданах, рожденных в 1967 году и позднее и имеющих пенсионные накопления, о мужчинах 1953-1966 годов рождения и женщины 1957-1966 годов рождения, если они официально работали с 2002 по 2004 годы, а их работодатель платил страховые взносы в пенсионный фонд с "белой зарплаты", а также об участниках программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, вступление в которую завершилось 31 декабря 2014 года.

Всего, как пояснили в фонде, существует четыре вида выплат пенсионных накоплений:- единовременная выплата средств пенсионных накоплений, срочная пенсионная выплата, — накопительная пенсия и выплата средств пенсионных накоплений застрахованного лица его правопреемникам, в случае его смерти. Юрист рассказал о доплатах к пенсиям с первого октября

Единовременную выплату средств пенсионных накоплений осуществляет ПФР и негосударственные пенсионные фонды — в зависимости от того, где застрахованное лицо формировало средства пенсионных накоплений. Порядок выплаты устанавливается правительством России.

Единовременная выплата не осуществляется тем, кому до этого установили накопительную пенсию.

Подать заявление в ПФР или НПФ можно в любой момент после достижения соответствующего возраста.

При этом новый пенсионный закон, вступивший в силу с 2019 года, не изменил возраст, при котором гражданин имеет право на выплату средств пенсионных накоплений.

"Поэтому граждане, выходящие на пенсию при достижении общеустановленного пенсионного возраста, могут обратиться за выплатой средств пенсионных накоплений в 60 и 55 лет", — говорится в сообщении.

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