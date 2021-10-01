МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Средняя ожидаемая зарплата у пенсионеров в России составляет 41,7 тысячи рублей, доля их резюме на рынке труда составляет 1%, показало исследование HeadHunter (есть у РИА Новости). Путин пообещал продолжение повышения пенсий в будущем

По данным компании, доля резюме россиян пенсионного возраста в общем объеме предложения на рынке труда в стране составляет всего 1%. Больше всего таких в Ленинградской (1,4%), Калининградской (1,3%) и Московской (1,2%) областях. Чаще всего резюме пенсионеров встречаются в профессиональных сферах "Домашний персонал" (7,1% от всех резюме), "Наука, образование" (2,6%), "Безопасность" (2,4%), "Медицина, фармацевтика" (2,2%) и "Бухгалтерия" (1,9%).

"Наиболее высокие ожидания по зарплате – у пенсионеров Камчатского края (80 тысяч), Сахалинской области (75 тысяч) и Ямало-Ненецкого АО (70 тысяч). В среднем по России зарплатные ожидания пенсионеров составляют 41,7 тысячи рублей", — отмечается в сообщении.

Согласно исследованию, на самую высокую зарплату претендуют пенсионеры, которые ищут работу в сфере добычи сырья – 99,2 тысячи рублей, а также рассчитывающие на должность в высшем менеджменте – 93,3 тысячи. Наиболее скромные запросы – у пенсионеров из сферы безопасности (25,5 тысячи рублей) и рабочего персонала (29 тысяч).