МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Целесообразность увеличения Фонда национального благосостояния (ФНБ) не вызывает сомнений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков отметил важность ФНБ для национальной экономики

Международное финансово-экономическое окружение России вемьма непредсказуемо и чревато рисками, роль ФНБ трудно переоценить, добавил он.

Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть целесообразность поэтапного повышения порога ликвидной части Фонда национального благосостояния для инвестирования средств с нынешних 7% до 10% ВВП, но сделать исключение для перечня инфраструктурных проектов, который будет утвержден после 1 октября

Общий объем ФНБ (с учетом средств, которые были ранее вложены в различные инструменты) на 1 сентября достиг 14,017 триллиона рублей, или 12,1% ВВП, а ликвидная часть составила 8,478 триллиона рублей, или 7,3% ВВП.