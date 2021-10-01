МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Субъекты РФ к 30 сентября довели до сельхозпроизводителей 65% средств, предусмотренных федеральным бюджетом на господдержку агропромышленного комплекса, следует из сообщения Минсельхоза России.

"По состоянию на 30 сентября в субъекты Российской Федерации перечислено 124,8 миллиарда рублей. Из указанных средств регионы довели до получателей 81,2 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Лидеры среди субъектов РФ по этому показателю — Ненецкий автономный округ (94,4%), Коми (94,2%), Чукотка (94%), Санкт-Петербург (92,7%), Кировская область (92,5%), Мордовия (89,7%), Марий Эл (89,7%), Магаданская (89%), Омская (88,6%), Сахалинская (87,8%) и Вологодская (86,5%) области.