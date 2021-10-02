МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский оценил свою работу на посту президента страны по итогам двух лет на 7-8 баллов из возможных 12. Об этом украинский лидер сказал изданию "Украинская правда". Работу своей партии "Слуга народа" президент оценил на 3 с плюсом из 5. При этом он отметил, что давать оценку политической власти страны должны ее граждане.

"Партия "Слуга народа"? Считаю, что на сегодняшний день 3 с плюсом (по пятибалльной шкале – ред.) … Мне оценку должен ставить народ. Я думаю, что не имею права ставить себе высокую оценку, 7-8 баллов, так говорят? По 12-балльной шкале. Я думаю, я где-то там, в середине", — сказал президень.

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