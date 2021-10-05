МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Дороже всего россиянам обходятся услуги репетиторов по английскому языку — в среднем одно занятие стоит 700 рублей, говорится в совместном исследовании сервисов "СберУслуги" и ЮKassa (оба сервиса входят в экосистему "Сбера"). Названы самые высокооплачиваемые профессии на "удаленке"

Аналитики выяснили, как изменилось количество платежей самозанятых в сфере образования во втором и третьем кварталах 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Аналитики изучили данные о платежах, которые самозанятые принимают через ЮKassa, а также о количестве пользователей, зарегистрированных на сервисе "СберУслуги".

"Наиболее высокие расценки — у репетиторов по английскому: в среднем по России это 700 рублей за одно занятие. Преподаватели по математике просят в среднем 630 рублей за урок, а по русскому языку — 560 рублей. Однако стоимость занятий выше, если речь идет о подготовке к ЕГЭ. Так, средняя цена за один урок по английскому языку — 900 рублей, по математике — 750 рублей, а по русскому — 650 рублей", — выяснили авторы исследования.

Чаще всего свои услуги предлагают преподаватели по математике, включая алгебру и геометрию (32%). На втором месте — преподаватели по английскому языку (20%), а на третьем — по русскому (17%). Также часто предлагают свои услуги репетиторы по информатике и обществознанию. Клиенты чаще всего ищут преподавателей по английскому, реже — по математике и русскому языку.

Читайте также:

Самые высокие зарплаты в России получают жители северных городов и Москвы