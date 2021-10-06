МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Банк России может пересмотреть прогноз по ВВП и инфляции в сторону повышения, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов. В Минфине прокомментировали оценки инфляции в России

"Июльский прогноз ВВП — 4-4,5% роста на этот год. Текущая статистика показывает, что экономика движется скорее по верхней границе этого прогноза, и если в октябре будет пересмотр, то, скорее всего, в сторону повышения. То же и в отношении инфляции. Июльский прогноз составлял 5,7–6,2%", — рассказал Тремасов в интервью газете "Известия".

Он добавил, что по последней статистике наблюдается движение "скорее выше верхней границы, поэтому пересмотр прогноза по инфляции в сторону повышения высоко вероятен".

По его словам, пока слишком рано говорить о возможности снижения ключевой ставки.

"Еще очень рано говорить о том, что цикл повышения ставки завершен и что мы начинаем рассматривать возможность снижения ставки", — рассказал Тремасов.

Влияние динамики курса рубля на инфляцию в ЦБ оценивают как нейтральное, заявил он.

"Курс рубля там же, где был год назад, даже чуть-чуть сейчас крепче, а с учетом накопленной за это время инфляции можно сказать, что рубль заметно укрепился в реальном выражении. В настоящий момент мы оцениваем влияние динамики валютного курса на инфляцию как нейтральное," — сообщил Тремасов.

Он добавил, что на динамику курса влияет много факторов. Например, дифференциал процентных ставок, возросший импорт инвестиционных товаров, который наблюдается с конца 2020 года. А также цены на нефть, но в меньшей степени в последние три-четыре года, отметил Тремасов.

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