МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. За девять месяцев текущего года суды признали несостоятельными 137 485 граждан и индивидуальных предпринимателей, что в 1,8 раз больше, чем за январь–сентябрь 2020-го, сообщили "Известиям" в "Федресурсе". Россиянам спишут 1,6 миллиарда рублей долгов по упрощенной процедуре

Как правило, граждане по собственной инициативе начинают процесс своего банкротства, в отличие от компаний, где заявителями выступают кредиторы.

В январе–сентябре должники выступили заявителями в 95,1% процедур, в то время как кредиторы инициировали 3,8% дел, а ФНС России — 1,1%.

В абсолютном выражении по числу граждан-банкротов лидируют Москва и Московская область — несостоятельными было признано 7,4 и 7,3 тысячи человек соответственно. На третьем месте идет Краснодарский край (6,8 тысячи), на четвертом — Санкт-Петербург (6 тысяч). Следом идут Самарская (5,9 тысячи), Свердловская область (5,5 тысячи) и Башкортостан (5,3 тысячи). Замыкают десятку регионов Ростовская (4,3 тысячи), Челябинская (4,1 тысячи) и Волгоградская область (3,6 тысячи).

К прохождению процедуры внесудебного банкротства с момента ее запуска, то есть с осени прошлого года, допущены всего 5 тысяч граждан. Сумма их долга за весь период составила 1,7 миллиарда рублей в начатых процедурах, из них 985 миллионов рублей — в завершенных.

Чаще всего новым механизмом пользовались жители Омской и Челябинской областей, а также Пермского, Алтайского и Краснодарского краев.

При этом 7,9 тысячи желающих воспользоваться новым механизмом было отказано — в основном из-за несоответствия критериям допуска.

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