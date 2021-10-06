Исследование Зарплата.ру: больше половины россиян считает, что их зарплата не поспевает за инфляцией
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Около половины россиян считают, что их зарплату нужно увеличить минимум на 20% в условиях ускорившейся инфляции, а большая часть согласна с тем, что получаемые деньги неадекватны ситуации, говорится в исследовании сервиса Зарплата.ру, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России на 27 сентября ускорилась до 7,26% с 6,96% на 20 сентября. Замминистра финансов Владимир Колычев заявил во вторник, что инфляция в России сейчас близка к пику.
"По данным онлайн-опроса, который был проведен с 29 сентября по 3 октября во всех регионах страны (2 057 респондентов) среди работающих клиентов сервиса, 63% россиян считают, что их заработная плата неадекватна растущей инфляции", — говорится в анализе.
При этом большинство респондентов (43%) уверены, что зарплату необходимо увеличить минимум на 20%.
Менее всего уровнем дохода удовлетворены учителя, воспитатели и сотрудники сферы дополнительного образования, науки, работники сферы ритейла, ресторанного бизнеса, медработники и сферы услуг.
"При этом 38%… сообщили, что за последний год их зарплата была увеличена на 5-10%, у 16% рост составил больше 10%, у 32% опрошенных уровень зарплаты не менялся, а 14% признались, что их зарплата упала", — заключается в исследовании.
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