ВАШИНГТОН, 6 окт — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден собирается обсудить в среду угрозу дефолта с руководителями ведущих компаний страны. Это следует из его графика. Express: Россия отказалась помочь США в преодолении топливного кризиса

Администрация США призывает конгресс поднять потолок госдолга или отменить его. В противном случае уже 18 октября возможности обслуживать финансовые обязательства будут исчерпаны.

"Президент проводит встречу с лидерами деловых кругов и руководителями компаний для обсуждения необходимости немедленного решения проблемы долгового лимита и разрушительных последствий для американских семей, предприятий малого бизнеса и экономики в целом в случаях ненужных проволочек", — сообщил Белый дом.

Принять участие в мероприятие приглашены руководители Bank of America, JPMoran Chase, Citi, топ-менеджеры торговой системы NASDAQ, компаний Intel, Raytheon, страховщика AARP. Со стороны администрации на встречу придут министры финансов и торговли, сообщает Washington Post.

По данным издания, президент США Байден планирует обозначить ответственность республиканской оппозиции за сложившуюся ситуацию и "обрисовать в деталях обструкционизм республиканцев".