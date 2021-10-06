МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Инфляция в России на 4 октября ускорилась до 7,48% в годовом выражении, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". В России в сентябре зафиксирована продовольственная инфляция

В предыдущем обзоре указывалось, что инфляция на 27 сентября в годовом выражении была на уровне 7,26%.

По данным Росстата, недельная инфляция в РФ в период с 28 сентября по 4 октября замедлилась до 0,26% после 0,29% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 5,48%.

"За неделю с 28 сентября по 4 октября рост потребительских цен замедлился до 0,26% (после 0,29% неделей ранее), в годовом выражении составил 7,48% по состоянию на 4 октября. Основной вклад в инфляцию внесла динамика цен на продовольственные товары (0,55%)", — говорится в документе.

В министерстве отметили, что на прошлой неделе продолжилось удорожание плодоовощной продукции (+1,5%) и других продуктов питания.

"Инфляция в непродовольственном сегменте незначительно снизилась при замедлении роста цен на легковые автомобили и ускорении дефляции на строительные материалы. На бензин фиксируется околонулевое изменение цен (0,04%). Сдерживающее воздействие также оказало возобновление дефляции в секторе туристических и регулируемых услуг", — добавили в Минэкономразвития.

В соответствии с базовой версией обновленного прогноза социально-экономического развития инфляция в России к концу года составит 5,8%, с консервативной — может достичь 6%. На прошлой неделе глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что есть риски превышения инфляции базового уровня в 5,8%. Согласно официальному прогнозу Банка России, к концу года инфляция в стране составит 5,7-6,2%. В октябре регулятор обновит свой макропрогноз.