ВАШИНГТОН, 6 окт — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден призвал республиканскую оппозицию прекратить играть в русскую рулетку с американской экономикой и позволить сенату в среду проголосовать за повышение лимита государственного долга во избежание дефолта. Рост доходностей гособлигаций США давит на рисковые активы

На встрече с лидерами бизнес-сообщества он повторил, что у страны "в любой день после 18 октября" могут закончиться деньги со всеми вытекающими последствиями, включая подрыв доверия к доллару как мировой резервной валюте, снижение национальных кредитных рейтингов, рост стоимости ипотек и банковских ссуд для рядовых американцев, приостановку социальных выплат и жалования военным.

"Сегодня в сенате запланировано голосование о повышении долгового лимита. Обычно для этого нужно всего 50 голосов… Наши республиканские друзья в сенате планируют блокировать голосование с использованием процедуры, известной как "филибастеринг". Ее суть простым языком заключается в том, что вам нужно 60 голосов… вместо 50, чтобы чего-либо добиться", — сказал Байден.

Законопроект об отмене потолка госдолга до конца 2022 года ранее был утвержден палатой представителей. В сенате соратники Байдена по Демократической партии располагают 50 голосами, которое при необходимости увеличивается до простого большинства за счет подключения председательствующей в верхней палате вице-президента Камалы Харрис.

"Моим республиканским друзьям стоит прекратить играть в русскую рулетку с экономикой США. Если они не хотят делать свою работу, пусть просто отойдут в сторону. Мы сами все сделаем", — сказал Байден.

Он добавил, что увеличение лимитов требуется для финансирования не новых инициатив Белого дома, а выполнения обязательств, которые утвердила еще прежняя – республиканская – администрация Дональда Трампа, которая, по словам Байдена, набрала дополнительных долгов на 8 триллионов долларов.

Президент появился в прямом эфире с белой крупицей на нижней губе, которую ему долго не удавалось смахнуть.