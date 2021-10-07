МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Минэкономразвития в рамках работы над стратегией низкоуглеродного развития убрало ориентиры по выходу России на углеродную нейтральность до 2050 года, сообщил журналистам представитель министерства. Электромобиль сегодня – самый грязный вид транспорта

На этой неделе проект Стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года обсуждался на совещании у президента.

"В правительство вариант внесен — мы его сейчас обсуждаем и дорабатываем. До конца октября эту работу закончим. У нас нет нейтральности, мы вопрос нейтральности не обсуждаем. Мы вопрос о нейтральности пока сняли, чтобы наша экономика не понесла лишних потерь, чтобы это не отразилось на доходах граждан", — сказал представитель министерства.

По словам представителя Минэкономразвития, основная цель стратегии — понять, как низкоуглеродная повестка повлияет на экономику России, и что необходимо сделать, чтобы сохранить достигнутые темпы экономического роста, не переложить издержки за достижение углеродной нейтральности на граждан.

"Климатическая повестка будет влиять (на экономику — ред.), но это не значит, что ее влияние мгновенное. Мы видим уже влияние на структуру экспорта где-то к 2030 году. Это не всегда со знаком минус. Мы понимаем, что у нас в зоне риска — уголь, но в то же время видим новые возможности, связанные с газом, в первую очередь СПГ. Дальше по мере развития событий — 2040-2050 год — уже под вопросом нефть и нефтепродукты", — сказал представитель ведомства.

При этом он подчеркнул, что тот же уголь все равно останется в энергобалансе и страны, и мира, поскольку многие страны не смогут позволить себе альтернативные источники энергии — ни возобновляемых источников энергии, ни атом.

Что касается расходов на низкоуглеродное развитие, то, по словам представителя Минэкономразвития, в стратегии приведена оценка в размере от 40 до 50 триллионов рублей до 2050 года.

"Значительная часть этих денег — это те инвестиции, которые будут идти в рамках модернизации энергетики, например, в том числе на развитие атомной энергетики, ВИЭ и другое, часть инвестиций будет вестись предприятиями и так далее", — пояснил он.