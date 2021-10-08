ВАШИНГТОН, 8 окт — ПРАЙМ. Сенат США принял законопроект о временном повышении потолка госдолга, предотвратив теоретическую возможность дефолта, свидетельствуют результаты голосования. Американские индексы уверенно выросли

За законопроект проголосовали 50 сенаторов, 48 были против.

Законопроект повышает потолок госдолга на 480 миллиардов долларов до 3 декабря, пока идут переговоры между республиканцами и демократами.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что готова отозвать палату с каникул, чтобы принять законопроект. В палате представителей трудностей с принятием законопроекта не ожидается. Президент США Джо Байден завизирует повышение потолка госдолга после того, как его одобрит конгресс, заверил Белый дом.

В США, в отличие от большинства стран, потолок долга установлен законодательно и не может быть превышен без одобрения конгресса, даже если речь идет об обслуживании уже взятых конгрессом обязательств. С 1 октября США превысили разрешенный конгрессом потолок госдолга в 28,4 триллиона долларов. Минфин США сообщил, что до 18 октября сможет принимать меры, которые не допустят дефолта по госдолгу.

Сам дефолт еще никогда не происходил, однако его возможность широко используется для политического торга в конгрессе. При этом ранее республиканцы заблокировали в сенате предложение поднять потолок долга из-за широких политических разногласий с демократами.

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