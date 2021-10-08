Лавров посоветовал европейцам чаще слушать выступления Путина
Глава МИД Лавров в шутку посоветовал европейцам почаще слушать выступления президента РФ Путина
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров в шутку посоветовал европейцам почаще слушать выступления президента России Владимира Путина, если после них цены на газ снижаются.
Ранее на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса он заявил, что компания "Газпром" выполняет все свои обязательства по поставкам газа в Европу, Москва готова помочь европейским странам в преодолении энергетического кризиса, а действия Еврокомиссии и США в отношении "Северного потока" стали одной из причин нынешнего газового кризиса в Европе.
"Пусть слушают почаще (выступления Путина)", — пошутил Лавров в ответ на реплику главы представительства французской компании Engie в РФ Альберта Григоряна, который сказал, что рынки позитивно среагировали на выступление Путина и цены на газ в Европе снизились на 30%.
"Напомню, что никто из других лидеров не выступил с таким заявлением, когда цены были минус ноль. Никто не волновался особо", — добавил он.