МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров в шутку посоветовал европейцам почаще слушать выступления президента России Владимира Путина, если после них цены на газ снижаются. Лавров рассказал о стремлении США поссорить Россию и ЕС в газовом вопросе

Ранее на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса он заявил, что компания "Газпром" выполняет все свои обязательства по поставкам газа в Европу, Москва готова помочь европейским странам в преодолении энергетического кризиса, а действия Еврокомиссии и США в отношении "Северного потока" стали одной из причин нынешнего газового кризиса в Европе.

"Пусть слушают почаще (выступления Путина)", — пошутил Лавров в ответ на реплику главы представительства французской компании Engie в РФ Альберта Григоряна, который сказал, что рынки позитивно среагировали на выступление Путина и цены на газ в Европе снизились на 30%.

"Напомню, что никто из других лидеров не выступил с таким заявлением, когда цены были минус ноль. Никто не волновался особо", — добавил он.