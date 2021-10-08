МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Проекты "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" задумывались в интересах повышения энергобезопасности Европы, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе онлайн-брифинга с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Бундестаг рассказал о роли США в решении по вводу "Северного потока-2"

Глава российского внешнеполитического ведомства призвал Москву и Брюссель теснее и системнее сотрудничасть в текущей ситуации с ростом цен на топливо в Европе.

"И в нынешней ситуации резкого роста цен на углеводороды, особенно на природный газ, электроэнергию в странах ЕС, конечно, становится очевидным, что нам в этой сфере нужно гораздо теснее, гораздо более системно сотрудничать", — подчеркнул Лавров.

"Северный поток — 2" — газопровод от побережья России через Балтийское море до Германии, состоящий из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.