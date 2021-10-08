МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Польша просит ЕС отреагирвоать на рост цен на газ и как следствие — подорожание удобрений, рассказал журналистам министр сельского хозяйства и развития села республики Гжегож Пуда на пресс-конференции с комиссаром ЕС по сельскому хозяйству Янушем Войцеховским. Лондон подозревает Россию в преднамеренном ограничении поставок газа в ЕС

"Рост цен на удобрения затрагивает все европейские страны, некоторые европейские страны прекратили производство удобрений. Это очень плохой сигнал для фермеров. Это означает, что на данный момент мы находимся в большой неопределенности относительно того, появятся ли удобрения вообще на польских и тем более европейских рынках", — сказал Пуда.

Он добавил, что обратился с этим вопросом к еврокомиссару по сельскому хозяйству.

"Наш запрос касается влияния роста цен на газ на цены на удобрения и, как следствие, на растениеводство и цены на продовольствие. Очень важно говорить уже не только о ценах удобрений, но и о возможных последствиях того, что произойдет", – сказал Пуда.

"Мы обсуждаем с комиссаром то, что может произойти весной. Мы действуем быстро. Надеюсь, что наши действия приведут к тому, что повышение цен на удобрения в Польше и во всей Европе, после дискуссии приведут к таким действиям ЕК, которые выльются в повышении возможности использования этих удобрений аграриями", – добавил он. "Уралхим" и "Уралкалий" продлили заморозку цен на удобрения до конца года

По словам польского министра, "важно говорить не только о кризисе в сельском хозяйстве, но и в целом кризисе, связанном с использованием удобрений". "На наш взгляд, без реакции ЕС, соответствующих институтов на энергетический кризис всем европейским странам грозит экономический и социальный кризис", — заявил он.

Министр также предложил подумать о том, как сократить использование искусственных одобрений, заменяя их натуральными.

Войцеховский в свою очередь заявил, что "это первая такая инициатива среди европейских стран".

"Министр первым официально попросил поднять этот вопрос на европейской площадке. Уже на ближайшем заседании в понедельник и во вторник в Люксембурге Совета министров сельского хозяйства ЕС она будет обсуждаться", — сказал он.

"Рост цен энергии, особенно газа, влияет на цены удобрений, они повышают стоимость производства, а это отражается на стоимости продуктов", — добавил еврокомиссар.

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