Польша попросила ЕС вмешаться в ситуацию с ростом цен на удобрения из-за подорожания газа
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Польша просит ЕС отреагирвоать на рост цен на газ и как следствие — подорожание удобрений, рассказал журналистам министр сельского хозяйства и развития села республики Гжегож Пуда на пресс-конференции с комиссаром ЕС по сельскому хозяйству Янушем Войцеховским.
"Рост цен на удобрения затрагивает все европейские страны, некоторые европейские страны прекратили производство удобрений. Это очень плохой сигнал для фермеров. Это означает, что на данный момент мы находимся в большой неопределенности относительно того, появятся ли удобрения вообще на польских и тем более европейских рынках", — сказал Пуда.
Он добавил, что обратился с этим вопросом к еврокомиссару по сельскому хозяйству.
"Наш запрос касается влияния роста цен на газ на цены на удобрения и, как следствие, на растениеводство и цены на продовольствие. Очень важно говорить уже не только о ценах удобрений, но и о возможных последствиях того, что произойдет", – сказал Пуда.
"Мы обсуждаем с комиссаром то, что может произойти весной. Мы действуем быстро. Надеюсь, что наши действия приведут к тому, что повышение цен на удобрения в Польше и во всей Европе, после дискуссии приведут к таким действиям ЕК, которые выльются в повышении возможности использования этих удобрений аграриями", – добавил он.
По словам польского министра, "важно говорить не только о кризисе в сельском хозяйстве, но и в целом кризисе, связанном с использованием удобрений". "На наш взгляд, без реакции ЕС, соответствующих институтов на энергетический кризис всем европейским странам грозит экономический и социальный кризис", — заявил он.
Министр также предложил подумать о том, как сократить использование искусственных одобрений, заменяя их натуральными.
Войцеховский в свою очередь заявил, что "это первая такая инициатива среди европейских стран".
"Министр первым официально попросил поднять этот вопрос на европейской площадке. Уже на ближайшем заседании в понедельник и во вторник в Люксембурге Совета министров сельского хозяйства ЕС она будет обсуждаться", — сказал он.
"Рост цен энергии, особенно газа, влияет на цены удобрений, они повышают стоимость производства, а это отражается на стоимости продуктов", — добавил еврокомиссар.
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