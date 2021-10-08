МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ, Максим Рубченко. Все больше экспертов заявляют о начале нового сырьевого суперцикла — многолетнего периода роста цен на сырье. Насколько оправданы эти прогнозы и что новый суперцикл сулит российской экономике, разбирался Прайм.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ДЕФИЦИТА

Снижение предложения сырьевых товаров и растущие цены на них стали началом нового сырьевого суперцикла, который продлится десять лет. С таким прогнозом выступили на этой неделе эксперты Saxo Bank. Сырьевой индекс BCSI достиг рекордного за десять лет уровня

"В настоящее время мы сталкиваемся с кризисом предложения на фоне пандемии, недостатка инвестиций в материальный мир и ускоренной декарбонизации, — указал главный стратег по рынку акций Saxo Bank Питер Гарнри. — Эти силы оказывают огромное давление на цены в сырьевом секторе и закладывают основы сырьевого суперцикла, который продлится десятилетие".

Напомним, что Saxo Bank не первым заговорил о новом сырьевом суперцикле. Еще в феврале с аналогичным прогнозом выступили аналитики JPMorgan. "Общепризнанно, что за последние сто лет было четыре сырьевых суперцикла, последний из которых начался в 1996 году", — отметили они в своем обзоре.

Первой его причиной стал экономический подъем Китая и развивающихся рынков в целом. Второй — ослабление американского доллара из-за широкомасштабных программ поддержки экономики, запущенных в США.

"Доллар США слабел, и управляющие активами все агрессивней добавляли товарные позиции в свои портфели для защиты вложений от инфляции", — отметил аналитик JPMorgan Марко Коланович. По его оценке, к 2008 году, после двенадцати лет расширения, прошлый суперцикл достиг своего пика. Затем случился глобальный финансовый кризис, вызвавший замедление темпов экономического роста в Европе и Китае, что привело к падению цен на сырьевые товары. В результате суперцикл перешел в двенадцатилетнюю фазу спада и закончился в 2020 году.

«Последний этап прошлого суперцикла был ознаменован торговыми войнами, последующей глобальной рецессией производства и катастрофическими последствиями пандемии, которая впервые в истории привела к падению цен на нефть в зону отрицательной стоимости, — напомнил Коланович. — А теперь мы, вероятно, вступили в фазу развития нового суперцикла сырьевых товаров».

По его мнению, драйверами начавшегося суперцикла станут постпандемическое восстановление экономики, слабый доллар, высокая инфляция, а также "непредвиденные последствия экологической политики, которые войдут в противоречие с физическими ограничениями, связанными с потреблением и производством энергии".

Теперь аналитики Saxo Bank называют "зеленую трансформацию" главной причиной начала нового сырьевого суперцикла. "Капитальные затраты в горнодобывающем и энергетическом секторах низки по историческим меркам, а развитые страны проводят ускоренную декарбонизацию, причем чрезмерная ориентация на экологическое, социальное и корпоративное управление увеличивает расходы компаний, — подчеркивает Питер Гарнри. — Глобальное производство претерпевает изменения, которые нарушают баланс предложения и спроса в мировой экономике". Пристроили лишние доллары. Как Америка раздула энергокризис

Главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен называет "зеленую трансформацию" самым крупный политическим просчетом в истории, основными последствиями которого будут инфляция и слабый реальный рост экономики. "В этой ситуации сырьевые товары имеют наилучшие шансы на получение долгосрочной избыточной прибыли", — отмечает он.

"В текущем году по многим ключевым товарам было сильное ралли, которое спровоцировал резкий рост потребительских затрат после экономического спада, вызванного COVID, — добавляет глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен. — По мере того как влияние государственных расходов и дотаций от правительств в Европе, Китае и США начинает уменьшаться, рынок постепенно охлаждается. Тем не менее, цены продолжат расти благодаря ограничению предложения, хотя и меньшими темпами".

СУПЕРЦИКЛ ВЫВЕЗЕТ

Российские аналитики согласны с оценками зарубежных коллег. "Мы видим, что товарные рынки начали падать летом 2008 года и снижались до весны 2020, после чего начался некоторый подъем, — отмечает руководитель инвестиционного департамента УК "Атон-менеджмент" Евгений Малыхин. — Мы разделяем мнение о том, что товарные рынки вступили в многолетний структурный "бычий" тренд. Ведь с 2008 года прошло достаточно много времени, мировая экономика не стоит на месте, ВВП растет, и для обеспечения этого роста нужно все больше и больше сырья. При этом цены на сырье в среднем все еще существенно ниже цен 2008 года". Тотальный ущерб: по кому ударит рост газовых цен в Европе

Эксперт подчеркивает, что рост сырьевых цен будет многолетним. "Спрос растет с ростом экономики, а предложение этому не отвечает, — поясняет Малыхин. — Товары нужны, но, чтобы компании начали инвестировать, нужно, чтобы цены еще выросли. Далее этот процесс достаточно инертный: потребуется два-три года только на то, чтобы раскопать, создать инфраструктуру и так далее".

Напомним, в четверг агентство Moody's опубликовало отчет, в котором утверждается, что для предотвращения ценового шока только на нефтяном рынке ежегодные инвестиции добывающих компаний должны вырасти в полтора раза. "Инвестиции в разведку и добычу упали примерно на 30% в 2020 году и с тех пор лишь незначительно восстановились, — отмечают аналитики рейтингового агентства. — Большинство производителей по-прежнему придерживаются консервативных капитальных бюджетов на 2022 год".

В этом году расходы нефтяников составят 352 млрд долларов, хотя чтобы удовлетворить спрос, возвращающийся после пандемического спада, они должны вырасти до 542 млрд долларов, подсчитали аналитики Moody's. Это создает условия для дальнейшего роста цен на нефть в ближайшие годы, а соответственно, и на другие энергоносители. Российский рынок акций растет на удорожании нефти и удобрений

"Сегодня все согласны с тем, что в этом году начинается новый макроэкономический цикл, даже суперцикл — когда все товары идут в рост, тяжелая индустрия растет, все базовые секторы экономики процветают, — констатирует генеральный партнер финансового бутика Matrix Capital Павел Теплухин. — Впереди у нас несколько лет фантастического роста, когда и нефть, и газ, и уголь всем будут нужны. Особенно Китаю, который растет быстро, и от этого Россия выиграет больше всех. Потому что у нас есть туда две трубы — нефтяная и газовая, и еще железная дорога. Так что Россия окажется главным бенефициаром роста Китая во время сырьевого суперцикла".

Теплухин убежден, что в период нового сырьевого суперцикла должна произойти еще одна важная вещь. "Высокотехнологичный пузырь должен лопнуть, — считает он. — Мы не знаем, когда точно это произойдет, но это неизбежно. И компании, которые представляют производственный сектор, должны по темпам роста опередить хайповые сегменты. В этом смысле, имея сегодняшнюю структуру экономики, мы тоже должны в целом опережать по темпам роста развитые страны, которые во многом вылезли на высокотехнологичном хайпе. Так что России предстоят несколько лет хороших экономических перспектив".