МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Себастьян Курц в субботу объявил об отставке с поста канцлера Австрии. Это произошло на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры против него.

"Сейчас необходимы стабильные отношения, поэтому, чтобы разрешить патовую ситуацию, избежать хаоса и обеспечить стабильность, я хочу отойти в сторону. Я попросил команду Народной партии обязательно продолжить работу. Как председатель партии я предложил федеральному президенту (главу МИД Австрии — ред.) Александера Шалленберга в качестве нового руководителя правительства", — сообщил Курц.

Он добавил, что данное решение далось ему нелегко. Курц, уходя с поста канцлера, остаётся председателем партии, а также лидером фракции в парламенте.

Ранее 6 сентября прокуратура Австрии подтвердила информацию о том, что она ведет расследование деятельности Курца и 9 его приближенных по делу о коррупции и взяточничестве. Оппозиция призывала отправить канцлера в отставку. Курц отвергает подозрения в свой адрес.

В качестве своего преемника Курц предложил главу МИД Австрии Шалленберга.

Ранее сообщалось, что Курц вошел в десятку самых высокооплачиваемых политиков в мире