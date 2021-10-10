МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина поддержала решение властей повысть платы за капитальный ремонт в многоквартирных домах из-за роста стоимости стройматериалов. Эксперт прогнозирует рост платы за капремонт в России

"Повысил Мишустин — и правильно сделал!", — заявила Москвина в беседе с "Комсомольской правдой".

Напомним, что 8 октября премьер-минстр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о повышении взносов за капремонт в многоквартирных домах не более чем на 25% в связи с подорожанием стройматериалов и оборудования.

Однако в Минстрое РФ исключили рост тарифов на капремонт для россиян. Замминистра строительства и ЖКХ РФ Светлана Иванова подчеркнула, что мера коснется непосредственно стоимости контрактов по капитальному ремонту, а не изменения взносов граждан за капитальный ремонт.

По словам Москвиной, строительные материалы выросли в цене в 3-4 или даже в 6 раз, что привело к трудностям с проведением капитальных ремонтов в РФ. "Когда мы начинали капитальные ремонты, мы совершенно точно понимали, что они будут из нашего кармана", — отметила она.

"И либо мы делаем очень плохие капремонты или вообще их не делаем, либо мы все-таки спасаем жилищный фонд, но тогда без вливания наших денег ничего не получится", — сказала Москвина.

Собеседница не исключила, что сумма в строке "капремонт" может вырасти в разы, а не пропорционально разрешенным увеличениям в размере не более 25%.

"Халява в ЖКХ давно закончилась. Ответственность собственника — в первую очередь финансовая, и никуда нам от этого не деться", — заявила она.