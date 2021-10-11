МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак встретится с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд 13 октября, сообщил РИА Новости источник в администрации президента. Москва готовится к приезду замгоссекретаря США Нуланд

Ранее МИД России подтвердил, что старший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд посетит Россию 11-13 октября. В рамках визиста она встретится с высокопоставленными лицами РФ.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, США исключили одного гражданина РФ из своего санкционного списка в обмен на согласие на визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Россию. сообщила