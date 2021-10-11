МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе-августе выросло в 1,7 раза в годовом выражении и составило 111,4 миллиарда долларов, сообщается в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС). Экспортная цена газа "Газпрома" в августе выросла на 15,2% к июлю

По данным ФТС, в январе-августе 2021 года внешнеторговый оборот России вырос на 36,5% в годовом выражении и составил 488 миллиардов долларов.

Экспорт России составил 299,7 миллиарда долларов, увеличившись на 41,4%. На долю стран дальнего зарубежья пришлось 86,7%, на страны СНГ — 13,3%.

Основой российского экспорта в январе-августе 2021 года традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 52,5% (в январе-августе 2020 года — 53,3%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 56,5% (в январе-августе 2020 года — 58,2%), в страны СНГ — 25,4% (24,3%).

Импорт России в январе-августе 2021 года составил 188,3 миллиарда долларов и по сравнению с январем-августом прошлого года увеличился на 29,3%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 88,8%, на страны СНГ – 11,2%.

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование – 49,7% (в январе-августе 2020 года – 46,5%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 53,1% (в январе-августе 2020 года – 49,6%), из стран СНГ – 20,6% (21,4%). Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январем-августом прошлого года увеличился на 38,5%, в том числе механического оборудования на 26,6%, электрического оборудования – на 23,7%, инструментов и аппаратов оптических – на 7,5%. Возрос физический объем импорта легковых автомобилей автомобилей – в 1,8 раза, грузовых — в 1,7 раза.

В страновой структуре внешней торговли России на долю Евросоюза в январе-августе приходилось 35,7% российского товарооборота (в январе-августе 2020 года – 34,4%), на страны СНГ – 12,1% (13%), на страны ЕАЭС – 8,9% (9%), на страны АТЭС – 34% (34,6%). В столице поставлен рекорд по сделкам с одним типом недвижимости

ЭКСПОРТ НЕФТИ

Экспорт нефти из России в денежном выражении в августе увеличился на 2,2% по сравнению с июлем, а по сравнению с августом прошлого года рост составил 2,13 раза — до 9,82 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

Физический экспорт нефти в августе увеличился на 3,7% в месячном выражении и на 26,4% в годовом — до 19,612 миллиона тонн.

За январь-август физический экспорт нефти из РФ упал на 6,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года — до 150,615 миллиона тонн, а в денежном выражении — вырос на 36,5%, до 67,362 миллиарда долларов.

Экспорт нефтепродуктов из РФ в августе в физическом выражении вырос по сравнению с июлем на 1,3% — до 10,976 миллиона тонн, а в денежном — на 2,3%, до 5,68 миллиарда долларов. В январе-августе физический экспорт нефтепродуктов из РФ остался на уровне прошлого года — 96,236 миллиона тонн, а в денежном выражении вырос на 37,7% — до 43,182 миллиарда долларов.

По данным ФТС, в 2020 году экспорт нефти из России в денежном выражении упал на 40,8% — до 72,366 миллиарда долларов, а в физическом — на 11,4%, до 238,607 миллиона тонн.

ЭКСПОРТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Экспорт электроэнергии из России в августе вырос в 5 раз в годовом выражении — до 2,123 миллиарда кВт.ч, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).

При этом рост экспорта в августе по сравнению с июлем 2021 года составил 63,4%.

В январе-августе экспорт вырос в 2,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 14,281 миллиарда кВт.ч.

Доходы от экспорта электроэнергии в январе-августе выросли в 2,6 раза, до 657,7 миллиона долларов. В то же время в августе этот показатель вырос на 60% по сравнению с июлем — до 124,5 миллиона долларов.

Импорт электроэнергии в РФ за январь-август 2021 года вырос на 23,2% — до 1,062 миллиарда кВт.ч в натуральном выражении, а в денежном — на 9,1%, до 16,9 миллиона долларов.

В августе импорт электроэнергии в физическом выражении снизился по отношению к июлю на 33% и составил 133,7 миллиона кВт.ч, а в денежном выражении — на 19,9%, до 2,3 миллиона долларов. Эксперт прогнозирует рост цен на алюминий к концу года до $3,4 тысячи

ЭКСПОРТ АЛЮМИНИЯ

Российский экспорт необработанного алюминия в январе-августе 2021 года вырос в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4,031 миллиона тонн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).

В денежном выражении объем поставок алюминия увеличился за этот период в 3,4 раза — до 8,674 миллиарда долларов.

Экспорт из РФ рафинированной меди и медных необработанных сплавов за первые восемь месяцев текущего года составил 434,4 тысячи тонн, снизившись на 2,5% в годовом выражении. При этом в денежном эквиваленте поставки меди выросли на 46,7%, до 3,596 миллиарда долларов.

Экспорт необработанного никеля, по данным ФТС, упал на 39,5%, до 45 тысяч тонн. В денежном выражении объем поставок снизился на 15,2%, до 787,5 миллиона долларов.

В августе экспорт алюминия упал по отношению к предыдущему месяцу на 89,2%, до 235,8 тысячи тонн, меди – на 31,6%, до 47,5 тысячи тонн, никеля – вырос в 6,7 раза, до 10,1 тысячи тонн. В денежном выражении поставки алюминия упали на 90,9%, до 481,1 миллиона тонн, меди – на 44,1%, до 355,3 миллиона тонн, никеля – выросли в 7,1 раза, до 706,9 миллиона тонн.

Правительство РФ в связи с ростом цен на внутреннем рынке ввело пошлины на экспорт черных и цветных металлов с 1 августа до конца года. Первый вице-премьер Андрей Белоусов говорил, что это временная мера, направленная на защиту внутреннего рынка, и кабмин планирует до конца года разработать постоянный механизм стабилизации цен на металлы и металлопродукцию.