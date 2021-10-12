ВЛАДИВОСТОК, 12 окт — ПРАЙМ. Торговый оборот Приморья и Белоруссии за 9 месяцев 2021 года составил 20 миллионов долларов, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщил журналистам министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин. Белоруссия назвала выгоду от поставок своих продуктов в Приморье

На прошлой неделе в Приморье прошли Дни Республики Беларусь. Во Владивосток приехала делегация из этой страны, состоялась продовольственная ярмарка и выставка сельскохозяйственной и строительной техники. Кроме того, в городе торжественно открыли отделение посольства Белоруссии.

"Достигли объема импорта 17 миллионов долларов, совокупный торговый оборот — 20 миллионов долларов. По итогам года увидим более впечатляющие цифры… Оборот увеличился в 2,3 раза, то есть он составлял (за 9 месяцев 2020 года) порядка 9 с лишним миллионов долларов", — сказал Калитин.

Он отметил, что объём белорусской продукции, реализованной в торговых сетях Приморья, с начала года увеличился в 6,3 раза: за аналогичный период 2020 года он составлял 114 миллионов рублей, за 9 месяцев 2021 года — 715 миллионов рублей. Значительно увеличилось количество магазинов, торговых предприятий, которые реализуют белорусскую продукцию в крае.

Как рассказал журналистам руководитель агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков, в рамках дней Республики Беларусь во Владивостоке прошел бизнес-форум, после него состоялись переговоры местного бизнеса с руководителями 25 крупнейших компаний Белоруссии, работающими в области пищевой промышленности, мясного производства, машиностроения, производства лифтов и других.