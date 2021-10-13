ВАШИНГТОН, 13 окт — ПРАЙМ. Палата представителей конгресса США одобрила кратковременное увеличение предела госдолга до 3 декабря объемом в 480 миллиардов долларов. МВФ призвал центробанки действовать против инфляции

Голосование законодателей транслировалось в прямом эфире на сайте конгресса. Минфин США ранее предупредил, что если до 18 октября не будут предприняты необходимые по утверждению лимита действия, стране теоретически грозит дефолт.

Сенат ранее поддержал решение об увеличении предела госдолга до 3 декабря. Теперь документ остается подписать президенту США Джо Байдену, который уже заявил, что планирует сделать это.

Читайте также:

Инвестиционный стратег рассказал, когда ждать обвала американских рынков