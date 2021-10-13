Палата представителей США одобрила увеличение госдолга до 3 декабря
Палата представителей конгресса США одобрила увеличение предела госдолга до 3 декабря
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ВАШИНГТОН, 13 окт — ПРАЙМ. Палата представителей конгресса США одобрила кратковременное увеличение предела госдолга до 3 декабря объемом в 480 миллиардов долларов.
Голосование законодателей транслировалось в прямом эфире на сайте конгресса. Минфин США ранее предупредил, что если до 18 октября не будут предприняты необходимые по утверждению лимита действия, стране теоретически грозит дефолт.
Сенат ранее поддержал решение об увеличении предела госдолга до 3 декабря. Теперь документ остается подписать президенту США Джо Байдену, который уже заявил, что планирует сделать это.