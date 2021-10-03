МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Пока 2021 год складывается весьма удачно для американских акций. Индекс S&P прибавил более 15% с начала года, и это при том, что мягкие монетарные условия и избыточная ликвидность сочетаются с макровосстановлением экономики и улучшениями на рынке труда. Об этом рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

Он отметил, что у США пока еще остаются старые проблемы — прежде всего растущий госдолг. В Раде испугались развала Украины из-за российского газа

"Решения этой проблемы не просматривается, разве что через обесценение долга через инфляцию. И инфляция в США в этом году бьет многолетние рекорды, текущие значения составляют крайне высокие для развитой и конкурентной страны 5,3%", — добавил эксперт.

Суверов пояснил, что, несмотря на то, что долгосрочный позитивный тренд на рынке американских акций, вероятнее всего, сохранится до момента нового мирового финансового кризиса, возможность серьезной коррекции рынка уже в этом квартале резко выросла. Инвестиционный стратег также подчеркнул, что главная причина здесь — это вероятность сокращения ликвидности, поскольку Минфин США планирует восстановить объём денежных средств на балансе (treasury general account), что может быть осуществлено через рост заимствований на рынке после увеличения Конгрессом лимита госдолга.

"Было бы наивно полагать, что розничные инвесторы будут сильно этому противодействовать, наоборот, после успешных трёх кварталов у них большой соблазн зафиксировать прибыль. Да и оценка американских акций по любимому многими показателю P/E хотя и не зашкаливает сильно, но тем не менее остаётся на уровне почти 26 гораздо выше среднего показателя за 10 лет 19,6. Оценка технологических акций остаётся особенно завышенной, и даже многие убыточные компании стоят очень дорого. Постоянно ориентироваться лишь на долгосрочные ожидания лучшего будущего рынок все же не может", — сказал Суверов.

По его мнению, коррекция, по идее, должна сделать цены акций более адекватными и привлечь на биржу новых игроков. Ещё одним тревожным сигналом эксперт назвал ситуацию в Китае на фоне возможного банкротства Evergrande. Эксперт напомнил "Прайм" о том, что долги застройщика превышают 300 миллиардов долларов и негатив в случае банкротства на мировую финансовую системы может быть весьма стрессовым, хотя к глобальному кризису, скорее всего, не приведёт. Bank of America допустил рост цен на нефть выше $100 за баррель

Суверов отметил, что резкий рост цен на энергоресурсы — прежде всего на газ, но также и на нефть и уголь — является ещё одним тревожным звоночком для США.

"Недоинвестирование в сырьевые проекты прошлых лет грозит рисками энергетического кризиса и дальнейшим ростом глобальной инфляции с неминуемым сценарием повышения процентных ставок и банкротств предприятий зомби, паразитировавших на дешевых деньгах. Есть и социальные издержки для населения — увеличение выше инфляции тарифов на электроэнергию и ЖКХ. Остаётся только надеяться, что наблюдаемый рост цен на энергоресурсы носит временный характер, и баланс на энергетических рынках скоро будет восстановлен", — сказал инвестиционный стратег.

Подводя итог, Суверов отметил, что "не стоит слишком драматизировать ситуацию", но пока, по его мнению, все же стоит проявить большую осторожность в инвестициях.