ПЕКИН, 13 окт — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых трех кварталов 2021 года вырос на 29,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 102,529 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные данные главного таможенного управления КНР. Таможенники отчитались о росте торговли с ЕС и США почти в полтора раза

Китайский экспорт в Россию за отчетный период вырос на 32,4% в годовом выражении и составил 47,401 миллиарда долларов, поставки из России в КНР выросли на 27,6%, составив 55,128 миллиарда долларов.

Отдельно в сентябре товарооборот России и Китая составил 13,468 миллиарда долларов, экспорт из КНР в РФ достиг отметки в 6,601 миллиарда долларов, импорт из России в КНР – 6,867 миллиарда.

По итогам 2020 года товарооборот между Россией и Китаем упал на 2,9% и составил 107,76 миллиарда долларов.

Товарооборот США и Китая по итогам первых трех кварталов 2021 года вырос на 35,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 543,115 миллиарда долларов.

Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за первые девять месяцев текущего года вырос на 32,9%, составив 411,536 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 131,579 миллиарда долларов, что на 43,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отдельно в сентябре товарооборот США и Китая составил 72,795 миллиарда долларов, экспорт из Китая в США достиг отметки в 57,397 миллиарда долларов, импорт КНР из США – 15,398 миллиарда долларов.

Товарооборот США и Китая, несмотря на затяжную торговую войну и влияние пандемии, по итогам 2020 года вырос на 8,3% и составил 586 миллиардов долларов.

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