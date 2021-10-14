МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Россия на данный момент занимает пятое место в мире по объему международных резервов, уступая лишь Китаю, Японии, Швейцарии и Индии, говорится в сообщении Счетной палаты по итогам проверки управления золотовалютными резервами. Набиуллина ожидает постепенную замену доллара другими валютами

"Объем международных резервов России превысил 618,2 миллиарда долларов США (по состоянию на 1 сентября 2021 года). Это исторический рекорд — за все время существования Банка России таких показателей добиться не удавалось. С начала 2015 года величина резервов выросла на 235 миллиардов долларов США. В настоящее время Россия занимает 5-е место в мире по объему международных резервов. Впереди только Китай, Япония, Швейцария и Индия", — сказано в сообщении.

Контрольное ведомство отмечает, что за последние годы Россия заметно увеличила долю золота в своих международных резервах – с 7,8% на начало 2014 года до 23,3% по итогам 2020 года. "Помимо золота и иностранной валюты в состав российских резервов входят специальные права заимствования – резервное платежное средство, эмитируемое Международным валютным фондом. Их сумма также значительно увеличилась: с 7 миллиардов долларов США до 24,6 миллиарда долларов", — добавляется в сообщении.

Анализ показал, что цель управления резервными активами – обеспечение оптимального сочетания их сохранности, ликвидности и доходности — Банком России достигнута. "В ЦБ созданы ключевые элементы управления валютными резервами, проведены мероприятия по совершенствованию нормативной и методической базы, созданы условия для выполнения закрепленной функции", — поясняет СП.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия Счетная палата направила информационные письма в Банк России и правительство, в которых, в частности, сформулированы предложения по совершенствованию правового регулирования системы управления международными резервами России.

Согласно данным ЦБ, международные резервы РФ на 1 октября составляли 614,122 миллиарда долларов.

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