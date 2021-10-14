С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт — ПРАЙМ. Санкции в отношении государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны стимулировать страны к укреплению сотрудничества и переходу на национальные валюты во взаимных расчетах, заявил президент РФ Владимир Путин во время саммита ЕАЭС в формате видеоконференции. Лукашенко: в ЕАЭС нужно быстрее выходить на использование нацвалют

"Такие внешние неблагоприятные условия, как нам представляется, должны дополнительно стимулировать укрепление сотрудничества внутри нашего союза. Повышается значимость самого тесного взаимодействия в целях перехода на национальные валюты и сокращения использования доллара и евро во взаимных расчетах, организации импортозамещения, развития передовых высокотехнологичных отраслей, обеспечения населения необходимым продовольствием", — подчеркнул Путин.

Он добавил, что санкции в отношении стран ЕАЭС используются не только как инструмент недобросовестной конкуренции, "но и как средство для подрыва законных правительств путем создания социальных, экономических, политических проблем или усугубления имеющихся проблем, которых достаточно в любой стране".

Странам Евразийского экономического союза необходимо продолжать работу по наращиванию кооперации в промышленной и сельскохозяйственной сферах, чтобы сформировать устойчивый общий рынок, отметил он.

"Считаю важным продолжать в ЕврАзЭс и планомерную работу по наращиванию кооперации в промышленной и сельхозсферах, обеспечению максимальной свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы — так, чтобы сформировать действительно полноценный устойчивый общий рынок", — сказал Путин во время саммита ЕАЭС.

Он подчеркнул, что по всем этим направлениям уже удалось добиться многого, и указал, что в последнее время государства-члены ЕАЭС существенно продвинулись в унификации развития розничной торговли товарами, идет гармонизация национального регулирования в сфере защиты прав потребителей, были одобрены общие принципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности.