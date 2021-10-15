МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Самыми комфортными городами для работы на фрилансе россияне считают Москву, Санкт-Петербург и Сочи, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Аналитики назвали вакансии с наибольшими зарплатами в Москве

В опросе приняли участие более 4900 пользователей сервиса из всех регионов страны, которые хотели бы работать на фрилансе.

"Самым комфортным городом для работы в таком формате респонденты называют Москву — ее выбрали 59% опрошенных. На втором месте оказался Санкт-Петербург, который указали 42% участников исследования. Еще 26% респондентов назвали Сочи лучшим городом для фрилансеров", — выяснили авторы исследования.

Еще 17% опрошенных отметили удобство Екатеринбурга для фриланса, по 14% проголосовали за Краснодар и Новосибирск, а каждый десятый опрошенный указал на Казань.

Важнейшим фактором при выборе города для работы на фрилансе респонденты назвали число запускаемых проектов — 43% голосов. 41% опрошенных отметили значимость стабильного интернета, а 40% — развитую инфраструктуру.

Четверть участников исследования (24%) заявили, что для них важно сильное и развитое профессиональное офлайн-сообщество в выбранном городе, 19% отметили значимость большого количества коворкингов, а 13% — большого количества мест отдыха и развлечений. Для 8% опрошенных весомым фактором является хорошая погода в выбранных городах, для 6% — невысокие цены, а для 5% — низкая стоимость жилья.

Самой подходящей страной для работы на фрилансе 45% респондентов назвали Россию, 30% — США, 28% — Германию, а 21% — Швецию. Еще 18% считают привлекательными для фрилансеров ОАЭ, 14% — Бали, 11% — Канаду, 10% — Китай, а 7% — Таиланд.

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