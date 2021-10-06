МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Если деньги на карту приходят непосредственно от работодателя, то дополнительному налогообложению они не подлежат – это уже зарплата за вычетом НДФЛ. С оплаты профессиональной деятельности следует уплачивать 13% подоходного налога, если сумма заработка не превышает 5 миллионов рублей в год, а с любой суммы выше этого порога придется заплатить 15%. Поступления на карту облагаются налогами и в ряде других случаев, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист Объединенного юридического центра "Парфенон" Павел Уткин.

Кудрин призвал менять налоги только в крайнем случае как самозанятому и платить 4% с арендной платы, к тому же для "впервые вставших на учет" есть налоговый вычет в 10 тысяч рублей, напоминает эксперт. Так же налогом облагается любой профессиональный доход.

"Что касается выигрышей в лотерее, в букмекерских конторах, то здесь есть "окно" в 4 тысячи рублей. То есть если выигрыш составил 10 тысяч, то налог будет платиться только с 6 тысяч рублей. При любом раскладе — это 13%. Если речь идет о выигрыше в рекламной акции, то здесь налог составит 35%, но в общей сложности он может превысить и 50%", — подсчитал собеседник "Прайма". Как правило, налоговым агентом, уплачивающим взносы, является компания, которая проводила акцию, поэтому "не стоит удивляться, если вместо выигранных 50 тысяч рублей на счет придут только плюс-минус 25 тысяч".

"Юридически это правило применимо и к "прививочным" лотереям, но здесь важна интерпретация государством этого стимула. Если призы в 100 тысяч рублей выдавались в рамках рекламной акции по стимулированию вакцинации, то налог будет большим. Если же это простой розыгрыш призов, то победители просто должны заплатить по 13% через форму 3-НДФЛ", — указал Уткин.