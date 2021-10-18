МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Минэкономразвития снизило прогноз по росту реальных располагаемых доходов россиян в 2021 года с 3 до 2,5%. По данным Росстата, по итогам прошлого года реальные доходы населения снизились на 2,8%. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Динамика реальных располагаемых доходов прогнозируется в 2021 года на уровне 2,5% [роста]", — сообщили в Минэке.

В предыдущем прогнозе ожидался рост доходов на 3%. В министерстве пояснили, что рост будет носить восстановительный характер и будет обеспечен увеличением трудовых доходов россиян за счет роста реальных зарплат и восстановления численности трудоустроенных. Также повлияют на рост доходов увеличение поступлений от собственности и предпринимательской деятельности. В России действуют адресные меры поддержки семей с детьми, безработных и нуждающихся, добавили в пресс-службе. Стратегические инициативы и единый план достижения национальных целей, которые были приняты правительством, нацелены на восстановление доходов россиян. Эксперт назвала подводные камни переписки в мессенджерах

Объем реальных располагаемых доходов россиян — средств, которые остаются у них после внесения обязательных платежей, скорректированных на инфляцию, — в первом полугодии вырос на 1,7%. При этом в I квартале он упал на 3,7% в годовом выражении, а во II квартале вырос на 6,8%.

Безработица в России по итогам второго квартала составила 4,9%, или 3,7 миллионов человек. Этот показатель стал минимальным в России с августа 2019 года. Средняя зарплата в России по итогам полугодия составила 54 595 рублей. В реальном выражении она выросла на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

На фоне пандемии реальные располагаемые доходы россиян, по оценке Росстата, по итогам 2020 года упали на 3,5%.