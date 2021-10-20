МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Инфляция в России на 18 октября ускорилась до 7,78% в годовом выражении, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Путин подписал указ о нерабочих днях

В предыдущем обзоре указывалось, что инфляция на 11 октября в годовом выражении была на уровне 7,63%.

По данным Росстата, недельная инфляция в России с 12 по 18 октября ускорилась до 0,26% с 0,22% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 5,98%.

"На отчетной неделе цены на продовольственные товары выросли на 0,57% при удорожании плодоовощной продукции на 2,28%. В секторе туристических и регулируемых услуг снижение цен продолжается (минус 0,15% после минус 0,25%) при снижении цен на услуги зарубежного туризма. В непродовольственном секторе темпы роста цен сохраняются стабильными (0,14% после 0,13%), при этом на строительные материалы и на электро- и бытовые приборы цены снижаются", — говорится в документе.

На прошлой неделе министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что министерство повысило оценку инфляции в РФ на 2021 год до 7,4% с 5,8%. По словам министра, 90% отклонения от предыдущего прогноза связано с продовольственными ценами.

По информации Минэкономразвития, на 18 октября продовольственные товары подорожали на 10,34% в годовом выражении, без учета плодоовощной продукции — на 8,88%. Плодоовощная продукция на 18 октября стала дороже на 23,7%, непродовольственные товары выросли в цене на 7,68% в годовом выражении.