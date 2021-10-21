МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Банк России на заседании в пятницу, 22 октября, скорее всего, в очередной раз повысит ключевую ставку. Причиной тому станет высокая инфляция в стране. Главный вопрос: будет ли ставка повышена до 7% или до 7,25%, говорят эксперты, опрошенные агентством "Прайм". Запасы золота в резервах Банка России в сентябре выросли на 0,14%

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ МАНЕВРА

На сентябрьском заседании Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,75% годовых и допустил возможность дальнейших ее повышений на ближайших заседаниях. По данным Росстата, по итогам сентября инфляция в России ускорилась до 7,4% в годовом выражении с 6,68% месяцем ранее. Рост цен на продовольственные товары в сентябре составил 0,99% относительно августа. Весомый вклад в рост цен внесла плодоовощная продукция.

Согласно официальному прогнозу Банка России, к концу года инфляция в стране составит 5,7-6,2%, однако в последних документах регулятор убрал его, отмечая, что темпы роста цен будут замедляться в четвертом квартале. По итогам пятничного заседания Банк России планировал уточнить свой прогноз. Траектория роста цен за август и сентябрь, действительно, указывает на то, что по итогам 2021 года инфляция будет выше июльского прогнозного диапазона", — указывали в ЦБ.

"Банк России не устраивает растущая инфляция и отклонение от таргета, поэтому ужесточение денежно-кредитной политики сохранится до тех пор, пока ситуация не изменится", — убежден доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ Лазарь Бадалов. Побочные эффекты: чем грозят России высокие цены на сырье

Из-за высокой инфляции у Банка России не осталось выхода, кроме как поднять ключевую ставку 22 октября, полагает руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ Капитал" Андрей Верников. Весь вопрос — в масштабе повышения. Наиболее вероятным ему представляется повышение ставки на 25 б.п. "Слишком радикальное повышение свяжет руки ЦБ, а ему нужны инструменты, чтобы реагировать на меняющуюся ситуацию — регулятор внимательно мониторит ситуацию и парирует всплески инфляции", — объясняет он.

По мнению руководителя направления по стратегическому анализу департамента корпоративной стратегии банка «Ренессанс Кредит» Петра Садового, ЦБ находится в непростой ситуации: с одной стороны, нужно дать «вызреть» уже реализованным повышениям ставки и дождаться того, чтобы разовые выплаты государства населению перестали влиять на цены, с другой стороны, инфляция продолжает расти. "Регулятору, вероятно, будет некомфортно взять «строгую» паузу в управлении ставкой, несмотря на то, что сейчас ускорение инфляции имеет не столько монетарный характер, сколько связанный с ограниченностью предложения», — считает он. Поэтому вероятнее всего ключевую ставку повысят на «минимальный» шаг — до 7%.

Управляющий активами УК «Открытие» («Открытие Инвестиции») Дмитрий Космодемьянский в свою очередь полагает, что в октябре ставка поднимется на 50 б.п., до 7,25%. Регулятор всегда действовал «на упреждение», указывает он, а данные по инфляции "не дают практически ни одного повода для умеренного подхода". Взрыв цен на энергоносители не способствует комфорту потребителей, а сообщения о разрыве цепочек поставок и их последствиях подстегивают потребление и дальше. А это, в свою очередь, запускает механизм положительной обратной связи, создавая дефициты в большем количестве мест и приводя к очередному витку роста цен. ЦБ оценил платежи компаний по внешнему долгу в начале 2022 года

По мнению директора финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олега Шибанова, если ставка достигнет уровня 7,25%, то дальнейшее повышение может оказаться уже не нужным. «Инфляция будет тормозиться ещё несколько кварталов», — уверен он. Тем не менее, Шибанов ожидает достаточно жёсткого пресс-релиза регулятора с упоминанием возможности повышения ставки на ближайших заседаниях. Это связано с тем, что пока инфляция не очень замедлилась, а инфляционные ожидания населения высоки.

КРЕДИТЫ, ДЕПОЗИТЫ, РУБЛЬ

В этом году наблюдается плавный тренд на повышение ставок — в депозитах в более явной степени, в кредитах пока почти незаметно, считает Садовый. Есть вероятность, что он продолжится и дальше, без прямой взаимосвязи с решением ЦБ на ближайшем заседании.

"В большей степени реакция на решение регулятора может быть со стороны рубля — рынок сейчас, очевидно, в среднем ждет заметного повышения ставки — хотя бы на 0,5 п.п. Если же реальное повышение будет всего на четверть п.п., российская валюта вполне может отреагировать на это негативно», — отмечает он.

Доходности коротких облигаций, отражающие динамику денежного рынка, тоже не могут игнорировать ужесточение ДКП, указывает Космодемьянский. Однако на длинные облигации больше влияет решимость ЦБ по борьбе с инфляцией, нежели небольшие флуктуации доходности. Банк России выпускает памятные монеты с героями мультика "Маша и Медведь"

"На курс рубля текущая политика ЦБ действует благотворно, и мы вполне можем увидеть 70 за доллар до конца года. Стоимость кредитов же начнет снижаться вместе со ставкой ЦБ, но с временным лагом. И во втором квартале следующего года они будут доступнее», — заключил эксперт.

Скорее всего, уже в ноябре инфляция начнет стабилизироваться и ближе к концу года перейдет к замедлению. В этом плане повышение ставки на ближайшем заседании вполне может оказаться последним в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики, предположил Садовый.

«Усилия ЦБ по жесткому монетарному регулированию в ноябре все же должны принести свои плоды, и инфляция начнет замедляться, — соглашается Андрей Верников. — Тогда в декабре Банку России поднимать ставку не придется».

Цены на энергоносители в последние месяцы выросли, благодаря чему рубль укрепился и это сдерживает рост цен на импортные товары, добавляет он. Поэтому в начале 2022 года регулятор вполне может начать цикл постепенного снижения ставки.