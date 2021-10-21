МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Платить налог на доходы физических лиц не нужно, если деньги переводит одно физическое лицо на карту другого физического лица, так как этот перевод сам по себе несет безвозмездный характер, объяснил "АиФ" юрист Единого центра защиты, члену Ассоциации юристов России Самвел Меграбян. Эксперт предупредила о новшествах по налогу на доход по вкладам

По его словам, действия физлица подпадают под пункт 18.1 статьи 217 Налогового кодекса — безвозмездный перевод с карты на карту между физическими лицами следует расценивать как подарок.

Но это не значит, что можно переводить любые суммы и не платить налог. Если гражданин переводит другому гражданину или ряду граждан определенные суммы и с определенной периодичностью, им может заинтересоваться ФНС. "Зачастую граждане осуществляют предпринимательскую деятельность без заключения договоров и регистрации юридического лица, например, оплата аренды квартиры, оплата каких-либо услуг и прочее для избежания налогового обложения.

Согласно положениям о противодействии легализации (отмыванию) доходов, банки обязаны передавать налоговикам интересующие их сведения. Налоговый кодекс наделяет ФНС правом вызывать к себе любого гражданина по любому вопросу, касающемуся исполнения налогового законодательства. Она может заинтересоваться доходами гражданина, если на основании запрошенных у банков сведений обнаружит, что на карту физического лица регулярно поступают денежные средства неизвестного происхождения, рассказал адвокат, кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский.

Например, это может быть в том случае, если на карту человека приходят одинаковые суммы ежемесячно в один и тот же день. ФНС может заподозрить в этом факте получение неофициальных доходов. Или приходят деньги от разных людей, что, по мнению налоговых органов, может быть расценено как доход от оказания каких-то работ, услуг или продажи товаров.

В этом случае гражданину могут прислать приглашение в налоговый орган для дачи пояснений по вопросу получения им незадекларированного дохода, а также предложат добровольно заплатить все налоги с этих доходов.

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