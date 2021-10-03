Эксперт Гужиков посоветовал пять инструментов для накопления финансового резерва к пенсии
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Для сохранения комфортного образа жизни после выхода на пенсию россиянам стоит заранее задуматься о том, как сформировать необходимый резерв средств. Для этой цели можно использовать такие инструменты, как вклады в банках, ценные бумаги, металлические счета, накопительное страхование жизни и сдачу жилья в аренду, рассказал РИА Новости основатель и СЕО финтех-компании "Деньги вперед" Павел Гужиков.
Банковский вклад является одним из самых популярных и наименее рискованных способов накопления финансового резерва на пенсию, отмечает эксперт. Такой инструмент подойдет почти любому человеку, который хочет начать копить на пенсию.
"Тем не менее, стоит учитывать, что и доход от этого инструмента будет значительно ниже, чем от других способов", — подчеркнул Гужиков.
К инструментам с низким уровнем риска также относятся облигации. В целях формирования резерва для выхода на пенсию стоит обратить внимание на долгосрочные облигации (от 5 лет), советует специалист. "Более того, доход по облигациям обычно не только известен заранее, но и в среднем выше, чем по банковскому депозиту", — отмечает он.
Более доходным (но вместе с тем и более рискованным) инструментом являются акции. Они подходят для тех, кто готов к рискам и хочет активно заниматься инвестированием. Доход от акций можно получить либо в виде дивидендов, либо за счет роста стоимости приобретенных ценных бумаг. Однако стоит помнить о рисках: компания может не приносить прибыль. В таком случае дивиденды выплачиваться не будут. Кроме того, сами акции могут упасть в цене.
"В отличие от облигаций, акционерам не гарантируют возврата инвестированных ими средств или каких-либо выплат на акцию. Но и доходность акций в процентном соотношении выше, чем у облигаций", — подчеркнул эксперт.
Альтернативой торговле на фондовом рынке может стать открытие обезличенного металлического счета (ОМС). В таком случае доход владельца счета будет зависеть от рыночных котировок на металлы.
"Чем выше стоимость драгметаллов, тем больше на вашем счете денег, которые можно перевести в рубли", — уточнил Гужиков.
Однако важно учитывать, что доход от ОМС облагается НДФЛ, но граждане освобождаются от налога, если счету более трех лет. "Именно поэтому этот способ наиболее удобен для долгосрочных вложений", — поясняет эксперт.
Среди инструментов для формирования резерва перед пенсией можно также выделить накопительное страхование жизни (НСЖ). Полис требует регулярного пополнения в течение нескольких лет, и все это время жизнь и здоровье его владельца застрахованы. Если произошел страховой случай или срок действия полиса истек, владелец получает деньги.
"Соответственно, если с владельцем накопительного страхования жизни все хорошо, страховщик возвращает все внесенные деньги и, как правило, прибавляет небольшой доход — примерно 1–3% годовых", — объяснил Гужиков.
Популярным, хотя и не самым доходным, способом сохранения сбережений является также сдача недвижимости в аренду. "Сдача квартиры в Москве зачастую приносит пенсионерам не более 4-5% в год", — заключил эксперт.
https://1prime.ru/pensions/20211003/834862346.html