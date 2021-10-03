МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Для сохранения комфортного образа жизни после выхода на пенсию россиянам стоит заранее задуматься о том, как сформировать необходимый резерв средств. Для этой цели можно использовать такие инструменты, как вклады в банках, ценные бумаги, металлические счета, накопительное страхование жизни и сдачу жилья в аренду, рассказал РИА Новости основатель и СЕО финтех-компании "Деньги вперед" Павел Гужиков.

Банковский вклад является одним из самых популярных и наименее рискованных способов накопления финансового резерва на пенсию, отмечает эксперт. Такой инструмент подойдет почти любому человеку, который хочет начать копить на пенсию.

"Тем не менее, стоит учитывать, что и доход от этого инструмента будет значительно ниже, чем от других способов", — подчеркнул Гужиков.

К инструментам с низким уровнем риска также относятся облигации. В целях формирования резерва для выхода на пенсию стоит обратить внимание на долгосрочные облигации (от 5 лет), советует специалист. "Более того, доход по облигациям обычно не только известен заранее, но и в среднем выше, чем по банковскому депозиту", — отмечает он. Эксперт рассказала, сколько нужно вкладывать в будущую пенсию

Более доходным (но вместе с тем и более рискованным) инструментом являются акции. Они подходят для тех, кто готов к рискам и хочет активно заниматься инвестированием. Доход от акций можно получить либо в виде дивидендов, либо за счет роста стоимости приобретенных ценных бумаг. Однако стоит помнить о рисках: компания может не приносить прибыль. В таком случае дивиденды выплачиваться не будут. Кроме того, сами акции могут упасть в цене.

"В отличие от облигаций, акционерам не гарантируют возврата инвестированных ими средств или каких-либо выплат на акцию. Но и доходность акций в процентном соотношении выше, чем у облигаций", — подчеркнул эксперт.

Альтернативой торговле на фондовом рынке может стать открытие обезличенного металлического счета (ОМС). В таком случае доход владельца счета будет зависеть от рыночных котировок на металлы.

"Чем выше стоимость драгметаллов, тем больше на вашем счете денег, которые можно перевести в рубли", — уточнил Гужиков. В ПФР объяснили, как получить единовременную выплату из накоплений

Однако важно учитывать, что доход от ОМС облагается НДФЛ, но граждане освобождаются от налога, если счету более трех лет. "Именно поэтому этот способ наиболее удобен для долгосрочных вложений", — поясняет эксперт.

Среди инструментов для формирования резерва перед пенсией можно также выделить накопительное страхование жизни (НСЖ). Полис требует регулярного пополнения в течение нескольких лет, и все это время жизнь и здоровье его владельца застрахованы. Если произошел страховой случай или срок действия полиса истек, владелец получает деньги.

"Соответственно, если с владельцем накопительного страхования жизни все хорошо, страховщик возвращает все внесенные деньги и, как правило, прибавляет небольшой доход — примерно 1–3% годовых", — объяснил Гужиков.

Популярным, хотя и не самым доходным, способом сохранения сбережений является также сдача недвижимости в аренду. "Сдача квартиры в Москве зачастую приносит пенсионерам не более 4-5% в год", — заключил эксперт.