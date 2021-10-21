МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Половина россиян тратит на работу 40-50 часов в неделю, при этом более трети (39%) жителей нашей страны хотели бы сократить рабочие часы для достижения баланса между личной жизнью и трудовой деятельностью, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру" и мессенджера Viber, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Аналитики рассказали, каких специалистов не хватает в России

Аналитики выяснили, сколько времени жители России тратят на работу, какие каналы связи с коллегами и близкими используют чаще всего и довольны ли балансом между работой и личной жизнью. В исследовании приняли участие более 17,5 тысячи респондентов старше 18 лет из всех регионов страны.

"Половина опрошенных жителей России тратят на работу 40-50 часов в неделю: из них 24% работают около 40 часов, а 26% — более 40 часов в неделю. Каждый пятый участник исследования указал, что работает до 10 часов в неделю. 11% опрошенных тратят на работу 10-30 часов, 9% — 50-60 часов, а 10% — более 60 часов в неделю", — подсчитали авторы исследования.

При этом четверть опрошенных жителей России (26%) нейтрально оценивают свой баланс между работой и личной жизнью. 15% респондентов указали, что очень довольны выстроенным балансом, а 21% — удовлетворены им частично. Отчасти не удовлетворены балансом между работой и жизнью 18% опрошенных, а 20% — совсем им недовольны.

"39% опрошенных жителей России рассказали, что для улучшения баланса хотели бы сократить количество рабочих часов, 18% хотят чаще быть на связи с родными, а 14% — увеличить число инструментов и каналов для коммуникаций по работе", — показал опрос.

Восемь процентов респондентов отметили, что хотели бы меньше общаться с коллегами, а 7% заявили, что им наоборот не хватает такого общения. Еще 5% участников исследования указали, что желают увеличить количество рабочих часов. Столько же респондентов хотели бы поменять каналы рабочей коммуникации, а 2% — меньше времени тратить на общение с родными.

31% жителей России отметили, что их в рабочем процессе все устраивает. В варианте "Другое" 11% жителей России чаще всего отмечали, что хотели бы изменить график работы, увеличить зарплату или найти подработку.

НА ЧТО ТРАТЯТ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

Почти каждый десятый россиянин тратит больше половины своего рабочего времени на общение с коллегами, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру" и мессенджера Viber, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства

Аналитики выяснили, сколько времени жители России тратят на работу, какие каналы связи с коллегами и близкими используют чаще всего и довольны ли балансом между работой и личной жизнью. В исследовании приняли участие более 17,5 тысячи респондентов старше 18 лет из всех регионов страны.

"Общение с коллегами в рабочее время: 46% респондентов указали, что общаются с коллегами до 10% рабочего времени. Еще 27% опрошенных тратят на коммуникации с сослуживцами 10-30% времени, 15% — 30-50%, а 13% — более 50% рабочего времени", — выяснили аналитики.

При этом 42% респондентов рассказали, что тратят на общение с друзьями и родственниками до 10% рабочего времени. Каждый пятый опрошенный (21%) тратит на нерабочие коммуникации 10-30% времени.

Еще 10% участников исследования общаются по личным вопросам 30-50% рабочего дня, а 8% тратят на это более 50% времени на работе. 19% респондентов указали, что не общаются с друзьями и родственниками во время работы.

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