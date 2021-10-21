МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. В Москве режим нерабочих дней устанавливается с 28 октября по 7 ноября включительно, соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. В нерабочие дни в детсадах будут дежурные группы, а в школах - каникулы

"Ситуация в Москве также продолжает развиваться по худшему сценарию. В ближайшие дни мы достигнем исторических пиков заболеваемости ковидом", — сообщается на сайте мэра Москвы.

На указанное время в городе должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации.

Итак, приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других.

Исключения:

продажа лекарств,



продуктов питания,

иных товаров первой необходимости.

Продажа товаров и оказание услуг дистанционным способом не ограничивается.

Рестораны и кафе могут работать на вынос и доставку готовых блюд.

Не ограничивается работа корпоративных предприятий общественного питания и ресторанов в гостиницах при условии, что в них нет доступа посторонних лиц.

Приостанавливается оказание услуг в центрах "Мои документы", а также в помещениях органов власти города Москвы. Исключение — срочные услуги по регистрации актов гражданского состояния.

В детских садах и школах объявляются каникулы. Приостанавливается работа организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций.

Для дошкольников, которых не с кем оставить дома, в городских детских садах будет организована работа дежурных групп. ЕС может вынести решение по "Спутнику V" в первом квартале 2022 года

Высшие и средние профессиональные учебные заведения могут проводить занятия исключительно в дистанционном режиме.

Медицинские организации продолжат оказывать плановую медицинскую помощь. Экстренная медицинская помощь сохраняется в полном объеме.

Что касается театров и музеев, они могут продолжать работу. Но их посещение будет возможно только при условии заполняемости помещений не более 50%, использования QR-кодов и защитных масок.

Запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти, либо по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по гор. Москве.

ПРОЕЗД

В связи с введением домашнего режима с 8 ноября для пожилых москвичей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте, говорится в сообщении.

Блокировка социальных карт не коснется граждан, переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев, либо прошедших вакцинацию.

Разблокировка социальных карт будет проводиться сразу после вакцинации первым компонентом, отмечает мэр.

"Просьба отнестись к этому решению с пониманием. Оно принято для того, чтобы сберечь жизни и здоровье наиболее уязвимой категории москвичей", — отметил Собянин. В Госдуме предложили сделать бесплатным тестирование на Covid-19

Театры и музеи продолжат работу с обязательным использованием QR-кодов, защитных масок и максимальной 70-процентной заполняемостью помещений.

Помимо этого, с 8 ноября вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.

Организаторам мероприятий с числом участников менее 500 человек также рекомендуется принять аналогичные решения.