МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Больше половины россиян во время рабочего времени отвлекаются на личные дела, чаще всего отрываются на личные звонки и переписки, общение с коллегами и перекуры, при этом почти каждый восьмой откладывает текущие дела ради подработки, говорится в совместном исследовании сервиса "Работа.ру" и AliExpress Россия, которое есть в распоряжении РИА Новости. Аналитики рассказали, каких специалистов не хватает в России

"Больше половины опрошенных россиян (53%) отвлекаются на работе на сторонние задачи, а 47% всегда сосредоточены на своих должностных обязанностях. Чаще всего респонденты отмечали, что отвлекаются на личные звонки и переписки, а еще на общение с коллегами — так ответили 38% и 36% соответственно", — выяснили аналитики.

Каждый пятый опрошенный (19%) отрывается от работы из-за перекура, соцсети отвлекают внимание 18% участников исследования, а чтение новостей — 16%. Около 13% россиян откладывают текущие дела ради выполнения задач по подработке. Каждый десятый респондент тратит рабочие часы на онлайн-обучение, 7% опрошенных отвлекаются на планирование выходных или отпуска, а 5% — на просмотр фильмов и видео. По 4% участников исследования отметили, что откладывают работу ради игр и онлайн-шопинга.

Почти половина прокрастинаторов (45%) тратят на нерабочие задачи менее 30 минут в день, каждый третий (34%) занимается посторонними делами от 30 минут до 1 часа, а каждый седьмой — от 1 до 3 часов за смену. Более пяти часов в день отвлекаются от рабочих задач 4% опрошенных, около 3% тратят на прокрастинацию от 3 до 5 часов служебного времени.

При этом некоторые респонденты из-за прокрастинации вынуждены задерживаться после завершения трудового дня — так ответили 17% опрошенных. При этом 12% участников исследования из-за сторонних дел, наоборот, приходят раньше, а 8% — работают в выходные. Однако у 63% респондентов прокрастинация никак не отражается на графике.

Более половины (53%) опрошенных рассказали, что влияние прокрастинации зависит от актуальных задач. Каждый пятый (20%) респондент лучше придумывает новые идеи, если делает перерыв на нерабочие дела. 19% отметили, что лучше работают в сжатые сроки. Для 8% опрошенных прокрастинация оказывает негативное влияние, потому что они не могут сконцентрироваться на работе, а для 7% — так как не успевают выполнять важные задачи.

Компании проводили исследование в октябре по репрезентативной выборке более 6 000 россиян старше 18 лет из всех регионов страны.

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