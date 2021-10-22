МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. В России могут ввести уголовные наказания за уничтожение растений, включенных в Красную книгу. Об этом "Парламентской газете" рассказал председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. Пищевого гиганта накажут за ущерб природе

По словам сенатора, его коллеги планируют разработать соответствующий законопроект. Он подчеркнул, что уничтожение исчезающих видов деревьев и других растений наносит непоправимый ущерб природе.

"По-видимому мы выйдем с законопроектом об изменениях в Уголовный кодекс", — сказал он.

Конкретную формулировку и меры ответственности еще будут прорабатывать.

Майоров добавил, что идею поддержали представители Минприроды и Минюста, однако в Министерстве юстиции предлагают еще подумать над формулировкой.

В настоящее время за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений предусмотрена лишь административная ответственность. Под страхом уголовной ответственности запрещено уничтожение диких животных, занесенных в Красную книгу, и уничтожение критических местообитаний для этих организмов.

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