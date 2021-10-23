МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. На перечислении пенсионных выплат в финансовые и доставочные организации период нерабочих дней, установленный в связи с коронавирусом, не скажется, рассказали "Российской газете" в Пенсионном фонде России. В ПФР рассказали, как наследникам получить недополученную пенсию

Там добавили, что сотрудники ПФР продолжат работу в период ограничений. Некоторые изменения могут произойти в работе клиентских служб. Если человеку нужно посетить отделение фонда, стоит заранее уточнить графики работы клиентских служб в период ограничений

В этом году нерабочими праздничными днями считаются 4 и 5 ноября. Соответственно, если человек получает пенсию именно в эти даты, то ему ее заранее зачислят на счет, переведут на карту или доставят почтальоны.

Отделения "Почты России" с 30 октября по 7 ноября также будут работать по обычному графику за исключением 3, 4 и 5 ноября. 4 ноября, в государственный праздник, все почтовые отделения будут закрыты. 3 ноября почтовые офисы закроются на час раньше, а 5 ноября будут работать по графику субботы.

"Актуальный график работы отделений можно найти на сайте компании pochta.ru и в мобильном приложении. Круглосуточные отделения в Москве и Санкт-Петербурге будут работать без изменений", — пояснили "РГ". Там добавили, что почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда.

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