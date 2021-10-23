МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. В России в ближайшие десятилетия чаще будут появляться засухи из-за снижения на 20-30% количества осадков, что скажется на сельском хозяйстве страны. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин. Путин оценил процесс перехода России на "зеленую" экономику

По его словам, будут расти межгодовые различия — то есть год может быть более водный и менее водный. Этот размах увеличится, а это означает, что индикатор числа засух будет больше, то есть количество осадков может снизиться на 20-30%, а засухи участятся вдвое. "Конечно, имеется в виду горизонты нескольких десятилетий. Это не XXII век, но и не ближайшие пять лет", — уточнил Кокорин.

Он добавил, что количество осадков будет снижаться на южной территории европейской части России. "Не то чтобы очень сильное снижение количества осадков, но снижение. Более высокие температуры — более высокое испарение. Это проблема сельского хозяйства. Эффекты понятны. Быть готовыми к переходу на более засухоустойчивые культуры", — сказал климатолог.

Гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов отметил, что вскоре в сельском хозяйстве начнутся проблемы из-за нехватки пресной воды. "Когда нет воды, где же ее взять на орошение? Это стратегические проекты, над которыми правительственные структуры должны задуматься. Если на Дону будет также все продолжаться, то лет через 20-30 не самая благоприятная ситуация будет", — сказал он.

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