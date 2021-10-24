МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Граждане РФ могут подавать заявления на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США, рассказал РИА Новости пресс-секретарь посольства США в Москве Джейсон Ребхольц. Захарова назвала садизмом решение госдепа США по визам для россиян

По его словам, такая возможность существует уже довольно долго, она связана с тем, что американское посольство в Москве с мая было вынуждено прекратить приём соответствующих заявлений.

Ранее госдепартамент США внес граждан России, которые желают подать заявку на американскую визу, в категорию Homeless Nationalities ("бездомные национальности") и уточнил, что теперь россияне могут подавать документы на американскую визу в Варшаве. В список "бездомных" попали 10 государств, включая Кубу, Иран, Ливию, Сомали и Сирию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале написала, что США таким образом превратили "банальную техническую процедуру" по выдаче виз в "настоящий ад" и "издевательство на грани садизма".