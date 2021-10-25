МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Правительство Москвы утвердило программу льготного кредитования для крупных работодателей, воспользоваться ей смогут компании из наиболее пострадавших во время пандемии отраслей, сообщается на официальном портале мэра Москвы. Аналитики узнали, сколько российских бизнесменов берут кредиты

Отмечается, что с 2020 года аналогичная мера поддержки действует в столице для малого и среднего бизнеса.

"С помощью новой программы мы рассчитываем поддержать крупных московских работодателей и налогоплательщиков, которые представляют наиболее пострадавшие отрасли экономики. Город будет субсидировать кредитные ставки для компаний с численностью сотрудников более 250 человек и годовой выручкой до двух миллиардов рублей", — цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину.

Уточняется, что воспользоваться льготными условиями могут предприятия в сфере культуры, общественного питания, бытовых услуг, досуга и развлечений, организации мероприятий, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта. В рамках программы компаниям просубсидируют 4% годовой ставки по кредиту. Для предпринимателей ее размер не превысит 6% годовых. Срок субсидирования составляет 12 месяцев, а максимальная сумма займа — до 500 миллионов рублей.

"Первое соглашение о предоставлении кредитов по льготной ставке крупным работодателям Правительство Москвы подписало со Сбером. Количество банков-партнеров будет постепенно увеличиваться", — дополняется в сообщении.