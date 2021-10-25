Заммэра Москвы Сергунина заявила, что крупные работодатели Москвы смогут получить льготные кредиты
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Правительство Москвы утвердило программу льготного кредитования для крупных работодателей, воспользоваться ей смогут компании из наиболее пострадавших во время пандемии отраслей, сообщается на официальном портале мэра Москвы.
Отмечается, что с 2020 года аналогичная мера поддержки действует в столице для малого и среднего бизнеса.
"С помощью новой программы мы рассчитываем поддержать крупных московских работодателей и налогоплательщиков, которые представляют наиболее пострадавшие отрасли экономики. Город будет субсидировать кредитные ставки для компаний с численностью сотрудников более 250 человек и годовой выручкой до двух миллиардов рублей", — цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину.
Уточняется, что воспользоваться льготными условиями могут предприятия в сфере культуры, общественного питания, бытовых услуг, досуга и развлечений, организации мероприятий, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта. В рамках программы компаниям просубсидируют 4% годовой ставки по кредиту. Для предпринимателей ее размер не превысит 6% годовых. Срок субсидирования составляет 12 месяцев, а максимальная сумма займа — до 500 миллионов рублей.
"Первое соглашение о предоставлении кредитов по льготной ставке крупным работодателям Правительство Москвы подписало со Сбером. Количество банков-партнеров будет постепенно увеличиваться", — дополняется в сообщении.
https://1prime.ru/state_regulation/20211025/835027723.html