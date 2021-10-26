2021-10-26T06:13:00+03:00
2021-10-26T06:21:59+03:00
2021-10-26T06:13:00+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20211026/835038529.html
Байден назвал сумму ущерба от глобального потепления
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
По заявлению президента США Джо Байдена, ущерб от глобального потепления в нынешнем году в США составил 100 миллиардов долларов. "Знаете, всего лишь в этом году ущерб от... ПРАЙМ, 26.10.2021
экономика, мировая экономика, новости, сша, джо байден, глобальное потепление, ущерб
https://1prime.ru/images/83503/85/835038568.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83503/85/835038568.jpg
https://1prime.ru/images/83503/85/835038567.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83503/85/835038567.jpg
https://1prime.ru/images/83503/85/835038561.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83503/85/835038561.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210914/834683236.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. По заявлению президента США Джо Байдена, ущерб от глобального потепления в нынешнем году в США составил 100 миллиардов долларов.
"Знаете, всего лишь в этом году ущерб от глобального потепления составил… 100 миллиардов долларов", — цитирует сайт Белого дома слова президента из его выступления в Нью-Джерси.
Также Байден напомнил, что посещал Нью-Джерси во время урагана "Ида", и отметил, что между 2010 и 2020 годами штат испытал 24 экстремальных погодных явления.
Ураган "Ида" в конце августа обрушился на южный штат Луизиана, пересек страну, вызвав обильные осадки и подтопления на восточном побережье США. Жертвами стихии в США стали более 90 человек.