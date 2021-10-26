МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. По заявлению президента США Джо Байдена, ущерб от глобального потепления в нынешнем году в США составил 100 миллиардов долларов. На США обрушился ураган "Николас"

"Знаете, всего лишь в этом году ущерб от глобального потепления составил… 100 миллиардов долларов", — цитирует сайт Белого дома слова президента из его выступления в Нью-Джерси.

Также Байден напомнил, что посещал Нью-Джерси во время урагана "Ида", и отметил, что между 2010 и 2020 годами штат испытал 24 экстремальных погодных явления.

Ураган "Ида" в конце августа обрушился на южный штат Луизиана, пересек страну, вызвав обильные осадки и подтопления на восточном побережье США. Жертвами стихии в США стали более 90 человек.