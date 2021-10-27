МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Инфляция в России на 25 октября ускорилась до 7,97% в годовом выражении, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Росстат отметил серьезное подорожание огурцов и помидоров за неделю

В предыдущем обзоре указывалось, что инфляция на 18 октября в годовом выражении была на уровне 7,78%.

По данным Росстата, недельная инфляция в России с 19 по 25 октября ускорилась до 0,28% с 0,26% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 6,28%.

"Рост цен на продовольственные товары несколько замедлился (0,55% после 0,57% неделей ранее), преимущественно из-за снижения темпов роста цен на плодоовощную продукцию (1,8% после 2,28% неделей ранее). В непродовольственном секторе темпы роста цен составили 0,17%. Рост цен на бензин замедлился (0,14% после 0,33%). Цены на туристические и регулируемые услуги на отчетной неделе практически не изменились (+0,01%)", — говорится в сообщении министерства.

В середине октября Минэкономразвития повысило оценку инфляции в РФ на 2021 год до 7,4% с 5,8%.