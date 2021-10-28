ВЕРОНА (Италия), 28 окт — ПРАЙМ. Товарооборот России и ЕС в период пандемии коронавируса снизился, тогда как со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вырос за счет стабильности курса на экономическую интеграцию, рассказала глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина. Эксперт оценил просьбу Польши к "Газпрому" о снижении цен

"Когда случился ковид, в товарообороте России сильнее всего снизилась доля торговли с ЕС. Понятно, что не только ковид здесь играл ключевое значение, но тем не менее — (произошло снижение — ред.) с 39% до 34%", — сказала Никишина, выступая на сессии Евразийского экономического форума.

"Доля стран СНГ увеличилась почти на 1 п.п., а доля стран ЕАЭС — также увеличилась в этот период за счёт стабильности и незыблемости курса на экономическую интеграцию", — добавила она.

По ее словам, поиск новых форматов взаимодействия между странами и регионами является залогом успешного преодоления кризисов и выхода на устойчивое развитие.

РЭЦ работает в этом направлении, отметила Никишина, приведя в пример взаимодействие с немецким сегментом Amazon и "Почтой России" по открытию национального магазина российских товаров. "Это маркетплейс, онлайн, с быстрой доставкой европейскому покупателю за счет нахождения российской продукции на момент покупки европейским покупателем уже на берлинском складе "Почты России", что обеспечивает скорость доставки, сопоставимую с тем, если бы товар был произведен в Европе", — отметила Никишина.

Она также сообщила о том, что РЭЦ совместно с российской и итальянской таможенными службами выстраивает диалог о формировании в интересах бизнеса нового формата цифрового таможенного коридора. Речь идет об интеграции информационных систем таможенных служб двух стран, чтобы осуществлять обмен информацией о виде груза и его стоимости в цифровом виде. Такой механизм позволил бы повысить скорость доставки и активизировать торговлю между нашими странами, добавила она.